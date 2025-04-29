В Екатеринбурге уничтожили легендарный рынок, связанный с семьей депутата: фото развалин

В Екатеринбурге полностью снесли павильоны рынка на пересечении улиц Татищева и Заводская. На месте побывал корреспондент URA.RU.
Снос киосков связан с расширением улицы Татищева (работы запланированы до 2027 года). Разбирать рынок начали несколько недель назад. Оставшийся от него мусор вывезут 30 апреля.
Мини-рынок на это месте появился в начале «двухтысячных». «За продуктами к нам люди даже с Уктуса ездили. Рынок был образцово-показательный, [вице-мэр по торговле в 2000—2011 годах, сейчас находящийся в колонии, Виктор] Контеев постоянно привозил всякие комиссии, показывал гостям, как должно быть, — особенно когда в городе начались ярмарки выходного дня», — рассказывал прежний владелец Олег Майбуров.
Весной 2023-го он вышел из числа учредителей ООО «Герат-А». Собственная доля предприятия — 98%, по 1% стали принадлежать бизнесмену Вячеславу Богданову и Виктору Вечкензину, брату депутата гордумы Михаила Вечкензина.
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