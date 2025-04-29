В Екатеринбурге уничтожили легендарный рынок, связанный с семьей депутата: фото развалин

Ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге снесли торговые павильоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Все павильоны на месте бывшего рынка снесли
Все павильоны на месте бывшего рынка снесли Фото:

В Екатеринбурге полностью снесли павильоны рынка на пересечении улиц Татищева и Заводская. На месте побывал корреспондент URA.RU. 

Снос киосков связан с расширением улицы Татищева (работы запланированы до 2027 года). Разбирать рынок начали несколько недель назад. Оставшийся от него мусор вывезут 30 апреля.

Мини-рынок на это месте появился в начале «двухтысячных». «За продуктами к нам люди даже с Уктуса ездили. Рынок был образцово-показательный, [вице-мэр по торговле в 2000—2011 годах, сейчас находящийся в колонии, Виктор] Контеев постоянно привозил всякие комиссии, показывал гостям, как должно быть, — особенно когда в городе начались ярмарки выходного дня», — рассказывал прежний владелец Олег Майбуров.

Весной 2023-го он вышел из числа учредителей ООО «Герат-А». Собственная доля предприятия — 98%, по 1% стали принадлежать бизнесмену Вячеславу Богданову и Виктору Вечкензину, брату депутата гордумы Михаила Вечкензина.

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В Екатеринбурге полностью снесли павильоны рынка на пересечении улиц Татищева и Заводская. На месте побывал корреспондент URA.RU.  Снос киосков связан с расширением улицы Татищева (работы запланированы до 2027 года). Разбирать рынок начали несколько недель назад. Оставшийся от него мусор вывезут 30 апреля. Мини-рынок на это месте появился в начале «двухтысячных». «За продуктами к нам люди даже с Уктуса ездили. Рынок был образцово-показательный, [вице-мэр по торговле в 2000—2011 годах, сейчас находящийся в колонии, Виктор] Контеев постоянно привозил всякие комиссии, показывал гостям, как должно быть, — особенно когда в городе начались ярмарки выходного дня», — рассказывал прежний владелец Олег Майбуров. Весной 2023-го он вышел из числа учредителей ООО «Герат-А». Собственная доля предприятия — 98%, по 1% стали принадлежать бизнесмену Вячеславу Богданову и Виктору Вечкензину, брату депутата гордумы Михаила Вечкензина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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