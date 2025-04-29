Как челябинцы защищаются от аллергии от раннего цветения березы

Челябинцы в апреле 2025 года в семь раз чаще стали устанавливать сетки на окна. Так жители региона пытаются защититься от пыльцы на фоне раннего цветения березы, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».
«На фоне раннего цветения березы и резкого скачка аллергических реакций в Челябинской области жители начали активно искать способы защититься от пыльцы. Один из самых популярных запросов за последний месяц — установка защитных сеток на окна: в Челябинске спрос на такую услугу увеличился в семь раз», — сообщили в пресс-службе.
В Челябинской области период цветения березы в этом году начался на несколько недель раньше обычного. В конце апреля 2025 года фиксируется «красный уровень» концентрации пыльцы — от аллергии страдают даже те, кто раньше не замечал у себя подобных симптомов.
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