Как челябинцы защищаются от аллергии от раннего цветения березы

Челябинцы из-за пыльцы березы стали в семь раз чаще устанавливать сетки на окна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас от аллергии страдают даже те, кто раньше не замечал у себя подобных симптомов
Сейчас от аллергии страдают даже те, кто раньше не замечал у себя подобных симптомов Фото:

Челябинцы в апреле 2025 года в семь раз чаще стали устанавливать сетки на окна. Так жители региона пытаются защититься от пыльцы на фоне раннего цветения березы, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».

«На фоне раннего цветения березы и резкого скачка аллергических реакций в Челябинской области жители начали активно искать способы защититься от пыльцы. Один из самых популярных запросов за последний месяц — установка защитных сеток на окна: в Челябинске спрос на такую услугу увеличился в семь раз», — сообщили в пресс-службе.

В Челябинской области период цветения березы в этом году начался на несколько недель раньше обычного. В конце апреля 2025 года фиксируется «красный уровень» концентрации пыльцы — от аллергии страдают даже те, кто раньше не замечал у себя подобных симптомов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы в апреле 2025 года в семь раз чаще стали устанавливать сетки на окна. Так жители региона пытаются защититься от пыльцы на фоне раннего цветения березы, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг». «На фоне раннего цветения березы и резкого скачка аллергических реакций в Челябинской области жители начали активно искать способы защититься от пыльцы. Один из самых популярных запросов за последний месяц — установка защитных сеток на окна: в Челябинске спрос на такую услугу увеличился в семь раз», — сообщили в пресс-службе. В Челябинской области период цветения березы в этом году начался на несколько недель раньше обычного. В конце апреля 2025 года фиксируется «красный уровень» концентрации пыльцы — от аллергии страдают даже те, кто раньше не замечал у себя подобных симптомов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...