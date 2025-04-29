В Грузии заявили о планировавшемся госперевороте

В Грузии в 2024 году группа лиц, среди которых были грузинские наемники, прибывшие из Украины, разрабатывала планы по осуществлению насильственной смены власти. Об сообщили в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за 2024 год.
«Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций», — цитирует ТАСС содержание отчета. Там уточнили, что в реализации преступных планов участвовали граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в том числе некоторые грузинские бойцы, принимающие участие в конфликте на Украине.
По данным ведомства, поводом для попытки государственного переворота могли стать принятие закона об иноагентах и обвинения власти в фальсификации парламентских выборов 26 октября прошлого года. Спецслужбы также отмечают, что наемники с Украины были готовы прибыть в Грузию для организации нападений на полицию и рассматривали возможность устранения представителей правящей партии, что могло бы резко обострить ситуацию.
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