В Грузии заявили о планировавшемся госперевороте

СГБ: группа лиц с участием украинских наемников готовила госпереворот в Грузии
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной для попытки осуществить госпереворот в Грузии мог стать закон об иноагентах
Причиной для попытки осуществить госпереворот в Грузии мог стать закон об иноагентах Фото:

В Грузии в 2024 году группа лиц, среди которых были грузинские наемники, прибывшие из Украины, разрабатывала планы по осуществлению насильственной смены власти. Об сообщили в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за 2024 год.

«Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций», — цитирует ТАСС содержание отчета. Там уточнили, что в реализации преступных планов участвовали граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в том числе некоторые грузинские бойцы, принимающие участие в конфликте на Украине.

По данным ведомства, поводом для попытки государственного переворота могли стать принятие закона об иноагентах и обвинения власти в фальсификации парламентских выборов 26 октября прошлого года. Спецслужбы также отмечают, что наемники с Украины были готовы прибыть в Грузию для организации нападений на полицию и рассматривали возможность устранения представителей правящей партии, что могло бы резко обострить ситуацию.

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В Грузии в 2024 году группа лиц, среди которых были грузинские наемники, прибывшие из Украины, разрабатывала планы по осуществлению насильственной смены власти. Об сообщили в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за 2024 год. «Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций», — цитирует ТАСС содержание отчета. Там уточнили, что в реализации преступных планов участвовали граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в том числе некоторые грузинские бойцы, принимающие участие в конфликте на Украине. По данным ведомства, поводом для попытки государственного переворота могли стать принятие закона об иноагентах и обвинения власти в фальсификации парламентских выборов 26 октября прошлого года. Спецслужбы также отмечают, что наемники с Украины были готовы прибыть в Грузию для организации нападений на полицию и рассматривали возможность устранения представителей правящей партии, что могло бы резко обострить ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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