«Промокнуть под дождем на сапах»: как свердловские политики любят отдыхать летом. Фото

Свердловские политики летом отдыхают на озере Тургояк и на реке Чусовая

17 июля 2025 в 21:21 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы любят реку Чусовую Фото: Анна Майорова © URA.RU Собирать грибы, сплавляться на сапах, проводить выходные на природе — не чужды простые радости летней жизни и свердловским политикам. Многие проводят выходные дни и отпуска в регионе, кто-то путешествует по России. Корреспондент URA.RU изучал страницы в социальных сетях депутатов заксо, гордумы Екатеринбурга и чиновников. «Отдыхаем в сосновом лесу у воды с палатками. В этот раз успели насладиться уральскими видами, наобщаться у костра (кто-то дошел даже до танцев), вкусно поесть, прогуляться на катамаране и промокнуть под проливным дождем на сапах», — делился как-то эмоциями глава департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Отметив, что это традиция его семьи каждый год в конце лета отправляться на «одно из самых прозрачных озер России» — в Челябинскую область на Тургояк. Любит главный архитектор прогуляться летом по лесу, поискать грибы, ягоды и после напряженной рабочей недели. А в выходные отправиться на катамаранах, например, по реке Реж, называя это «идеальной формулой для восстановления внутреннего баланса». В этом году коллега Габдрахманова глава департамента информполитики мэрии Екатерина Мезинцева тоже решила отправиться на сплав по уральским рекам. Правда сделала это впервые. Отметив, что это точно не в последний раз. Замечено, что Мезинцева вообще очень любит отдых на природе — поездки в Реж, Алапаевск. Или путешествия на машине по городам страны, причем, обязательно, с семьей и котом. В планах на лето сплавы по рекам, отдых на челябинских озерах Тургояк и Увильды и у депутата гордумы Виктории Ивачевой. С семьей она намерена изучать «ночное небо с Андромедой над головой», ходить за грибами, ягодами и травами. В конце июня успел сплавиться по реке Чусовой и показать детям места из романа «Золото бунта, или вниз по реке теснин» Алексея Иванова депутат гордумы Денис Хаванцев. Политик очень любит этого российского писателя и произведение, посвященное жизни горному делу XVIII века, когда железо приходилось сплавлять на барках в центральную Россию по единственной дороге — бурной реке Чусовая. «Здесь каждый камень будто хранит свою историю, а воздух пропитан духом свободы и путешествия. Вечером, после насыщенного дня, отдых на берегу с песнями под гитару, вкусным ужином, теплые беседы у костра», — отметил Хаванцев. Любит Чусовую и депутат гордумы Николай Вахрушев. Например, в июне 2024 года день рождения своей супруги он решил отметить на сплаве. Для дочки Вахрушева это был первый опыт. А вот депутат гордумы Алексей Мещеряков в июле 2025 года успел побывать на Алтае. Покорил горные реки и вершины, потренировался, побыл в тишине без связи. «Река Катунь невероятная! Как и величественные горы, могучие леса, живописная Чулышманская долина. В самое сердце!», — поделился он впечатлениями в соцсетях. Депутат заксо Вячеслав Вегнер, как правило, успевает насладиться уральской природой в перерывах между поездками в регион. И даже пособирать грибы. «Сорвал несколько белых, крепкие такие, даже ни одного червяка. Почистил сейчас, вот думаю, поджарить или супчик сварганить?», — задался вопросом после прогулки по лесу Вегнер. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев часто желает подписчикам хорошего дня и прикрепляет к постам фотографии из путешествий на квадроциклах по свердловским полям и лесам. Среди любителей одного из главного мужского летнего отдыха — рыбалки — были замечены депутаты заксо Олег Гордеев и Станислав Блохин, а также глава департамента молодежной политики Артем Николаев. Своими уловами они периодически делятся в соцсетях. У Блохина крупный был в 2024 году на Камчатке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собирать грибы, сплавляться на сапах, проводить выходные на природе — не чужды простые радости летней жизни и свердловским политикам. Многие проводят выходные дни и отпуска в регионе, кто-то путешествует по России. Корреспондент URA.RU изучал страницы в социальных сетях депутатов заксо, гордумы Екатеринбурга и чиновников. «Отдыхаем в сосновом лесу у воды с палатками. В этот раз успели насладиться уральскими видами, наобщаться у костра (кто-то дошел даже до танцев), вкусно поесть, прогуляться на катамаране и промокнуть под проливным дождем на сапах», — делился как-то эмоциями глава департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Отметив, что это традиция его семьи каждый год в конце лета отправляться на «одно из самых прозрачных озер России» — в Челябинскую область на Тургояк. Любит главный архитектор прогуляться летом по лесу, поискать грибы, ягоды и после напряженной рабочей недели. А в выходные отправиться на катамаранах, например, по реке Реж, называя это «идеальной формулой для восстановления внутреннего баланса». В этом году коллега Габдрахманова глава департамента информполитики мэрии Екатерина Мезинцева тоже решила отправиться на сплав по уральским рекам. Правда сделала это впервые. Отметив, что это точно не в последний раз. Замечено, что Мезинцева вообще очень любит отдых на природе — поездки в Реж, Алапаевск. Или путешествия на машине по городам страны, причем, обязательно, с семьей и котом. В планах на лето сплавы по рекам, отдых на челябинских озерах Тургояк и Увильды и у депутата гордумы Виктории Ивачевой. С семьей она намерена изучать «ночное небо с Андромедой над головой», ходить за грибами, ягодами и травами. В конце июня успел сплавиться по реке Чусовой и показать детям места из романа «Золото бунта, или вниз по реке теснин» Алексея Иванова депутат гордумы Денис Хаванцев. Политик очень любит этого российского писателя и произведение, посвященное жизни горному делу XVIII века, когда железо приходилось сплавлять на барках в центральную Россию по единственной дороге — бурной реке Чусовая. «Здесь каждый камень будто хранит свою историю, а воздух пропитан духом свободы и путешествия. Вечером, после насыщенного дня, отдых на берегу с песнями под гитару, вкусным ужином, теплые беседы у костра», — отметил Хаванцев. Любит Чусовую и депутат гордумы Николай Вахрушев. Например, в июне 2024 года день рождения своей супруги он решил отметить на сплаве. Для дочки Вахрушева это был первый опыт. А вот депутат гордумы Алексей Мещеряков в июле 2025 года успел побывать на Алтае. Покорил горные реки и вершины, потренировался, побыл в тишине без связи. «Река Катунь невероятная! Как и величественные горы, могучие леса, живописная Чулышманская долина. В самое сердце!», — поделился он впечатлениями в соцсетях. Депутат заксо Вячеслав Вегнер, как правило, успевает насладиться уральской природой в перерывах между поездками в регион. И даже пособирать грибы. «Сорвал несколько белых, крепкие такие, даже ни одного червяка. Почистил сейчас, вот думаю, поджарить или супчик сварганить?», — задался вопросом после прогулки по лесу Вегнер. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев часто желает подписчикам хорошего дня и прикрепляет к постам фотографии из путешествий на квадроциклах по свердловским полям и лесам. Среди любителей одного из главного мужского летнего отдыха — рыбалки — были замечены депутаты заксо Олег Гордеев и Станислав Блохин, а также глава департамента молодежной политики Артем Николаев. Своими уловами они периодически делятся в соцсетях. У Блохина крупный был в 2024 году на Камчатке.