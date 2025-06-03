Мощные ливни и грозы обрушатся на Свердловскую область

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Непогода ожидается 4 июня
Непогода ожидается 4 июня Фото:

В Свердловской области 4 июня ожидаются сильные дожди и грозы. Спасатели призвали жителей воздержаться от поездок, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Не прячьтесь около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если гроза застала вас на открытой местности, присядьте в низине, овраге или другом естественном углублении», — следует из поста в telegram-канале ведомства.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 4 июня ожидаются сильные дожди и грозы. Спасатели призвали жителей воздержаться от поездок, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Не прячьтесь около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если гроза застала вас на открытой местности, присядьте в низине, овраге или другом естественном углублении», — следует из поста в telegram-канале ведомства. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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