Умер советский чемпион и лидер киевской ОПГ Виктор Авдышев

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе, а также один из известных криминальных авторитетов Украины Виктор Авдышев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Причина смерти не уточняется.
«4 мая на 70-м году ушел из жизни призер чемпионатов мира 1978 и 1983 года, призер чемпионата Европы 1983 года Виктор Авдышев», — говорится на официальном сайте федерации. Также представители организации выразили соболезнования родным и близким Авдышева.
После завершения спортивной карьеры в 1984 году Авдышев стал одним из лидеров преступного мира Киева, сообщает «Коммерсант». В 1989 году Авдышев основал ОПГ, в которую входили бывшие спортсмены. В 1995 году его арестовали, но за неделю до вынесения приговора он сбежал в Азербайджан по поддельным документам. Позднее суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы и объявил в международный розыск.
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