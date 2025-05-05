Умер советский чемпион и лидер киевской ОПГ Виктор Авдышев

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Авдышев (справа) скончался в возрасте 69 лет
Авдышев (справа) скончался в возрасте 69 лет Фото:

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе, а также один из известных криминальных авторитетов Украины Виктор Авдышев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Причина смерти не уточняется.

«4 мая на 70-м году ушел из жизни призер чемпионатов мира 1978 и 1983 года, призер чемпионата Европы 1983 года Виктор Авдышев», — говорится на официальном сайте федерации. Также представители организации выразили соболезнования родным и близким Авдышева.

После завершения спортивной карьеры в 1984 году Авдышев стал одним из лидеров преступного мира Киева, сообщает «Коммерсант». В 1989 году Авдышев основал ОПГ, в которую входили бывшие спортсмены. В 1995 году его арестовали, но за неделю до вынесения приговора он сбежал в Азербайджан по поддельным документам. Позднее суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы и объявил в международный розыск.

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Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе, а также один из известных криминальных авторитетов Украины Виктор Авдышев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Причина смерти не уточняется. «4 мая на 70-м году ушел из жизни призер чемпионатов мира 1978 и 1983 года, призер чемпионата Европы 1983 года Виктор Авдышев», — говорится на официальном сайте федерации. Также представители организации выразили соболезнования родным и близким Авдышева. После завершения спортивной карьеры в 1984 году Авдышев стал одним из лидеров преступного мира Киева, сообщает «Коммерсант». В 1989 году Авдышев основал ОПГ, в которую входили бывшие спортсмены. В 1995 году его арестовали, но за неделю до вынесения приговора он сбежал в Азербайджан по поддельным документам. Позднее суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы и объявил в международный розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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