Лидеры Зимбабве и Гвинеи-Биссау прибыли в Москву на празднование 9 Мая

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Борт президента Зимбабве приземлился в одном из столичных аэропортов
Борт президента Зимбабве приземлился в одном из столичных аэропортов Фото:

Президенты Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетели в столицу России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС. 

«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы», — сообщает ТАСС. Они также сообщают о прилете президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, которого сопровождает глава МИД Амон Мурвира. Всего в Москву ожидается приезд 27 глав государств.

Ранее 24 мировых лидера подтвердили участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Среди стран ожидаются представители Армении, Белоруссии, Китая, Бразилии, Сербии и других государств.

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Президенты Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетели в столицу России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС.  «Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы», — сообщает ТАСС. Они также сообщают о прилете президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, которого сопровождает глава МИД Амон Мурвира. Всего в Москву ожидается приезд 27 глав государств. Ранее 24 мировых лидера подтвердили участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Среди стран ожидаются представители Армении, Белоруссии, Китая, Бразилии, Сербии и других государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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