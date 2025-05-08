Лидеры Зимбабве и Гвинеи-Биссау прибыли в Москву на празднование 9 Мая

Президенты Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетели в столицу России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС.
«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы», — сообщает ТАСС. Они также сообщают о прилете президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, которого сопровождает глава МИД Амон Мурвира. Всего в Москву ожидается приезд 27 глав государств.
Ранее 24 мировых лидера подтвердили участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Среди стран ожидаются представители Армении, Белоруссии, Китая, Бразилии, Сербии и других государств.
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