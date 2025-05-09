В Свердловскую область придут заморозки

В ближайшие дни существенных осадков не ожидается
В Свердловской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
«Местами заморозки до -2 градусов 10 и 11 мая. Существенных осадков не ожидается», — написали синоптики в telegram-канале.
В Екатеринбурге 10—12 мая возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем прогреется до 15 градусов.
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