В Свердловскую область придут заморозки

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Клипарт. Пермь, иней, растение, заморозки, осень, мороз, холод
В ближайшие дни существенных осадков не ожидается Фото:

В Свердловской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

«Местами заморозки до -2 градусов 10 и 11 мая. Существенных осадков не ожидается», — написали синоптики в telegram-канале.

В Екатеринбурге 10—12 мая возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем прогреется до 15 градусов.

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В Свердловской области в ближайшие два дня ожидаются заморозки. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. «Местами заморозки до -2 градусов 10 и 11 мая. Существенных осадков не ожидается», — написали синоптики в telegram-канале. В Екатеринбурге 10—12 мая возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем прогреется до 15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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