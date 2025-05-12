Актер Ян Цапник из Челябинска сыграет Кутузова в скетчкоме

Актер Ян Цапник, живший в Челябинске, сыграет генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова в скетчкоме «Смешная история — 2». Об этом сообщили в пресс-службе PREMIER.
"Ян Цапник предстанет перед зрителями в образе генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова в скетчкоме «Смешная история — 2». По сюжету, знаковые исторические фигуры сталкиваются с реалиями XXI века — от высоких технологий до трендов в психологии", — уточнили в пресс-службе телеканала.
В новом сезоне зрители вновь встретятся с персонажами из различных исторических эпох — от Княгини Ольги и Юрия Гагарина до Александра II, Кутузова и Наполеона — оказавшимися в необычном мире, где исторические реалии причудливо переплетаются с элементами современной культуры. Так, Сергей Есенин ведет диалог с Айседорой Дункан при помощи онлайн-переводчика, Гагарин играет в видеоигры на орбите, Гоголь становится автором блога о мистике и литературе, а Кутузов отправляет Наполеону фальшивые сообщения от лица Жозефины.
Каждый эпизод представляет собой сатирическую интерпретацию известных исторических событий и личностей, дополненную ситуациями и деталями, характерными для сегодняшнего дня: сбои навигационных систем, сложные для произношения названия автомобильных марок, повсеместное использование гироскутеров и многое другое. Проект виртуозно работает с культурными кодами, сочетая исторические мотивы с реалиями современной жизни и актуальными информационными поводами. Благодаря динамичному формату и легкой манере повествования сериал остается понятен и интересен самой широкой аудитории.
В ролях заняты Ян Цапник, Роман Каграманов, Вячеслав Чепурченко, Александр Головин, Дмитрий Власкин, Максим Голополосов, Руслан Сабельгера, Анастасия Акатова, Влад Прохоров и другие. Режиссером проекта выступил Георгий Даниелянц. Второй сезон скетчкома «Смешная история» станет доступен для просмотра с 15 мая. Первый сезон уже можно смотреть целиком.
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