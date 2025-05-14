Фотограф советских знаменитостей привезла уникальные кадры в Ельцин Центр. Фото

В Ельцин Центре открылась выставка Генриетты Перьян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставку можно посмотреть бесплатно
Выставку можно посмотреть бесплатно Фото:

В Екатеринбурге открылась фотовыставка кинооператора Генриетты Перьян. На ней представлены уникальные кадры поэтов Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого и других легенд Советского Союза, передает корреспондент URA.RU.

«Эта выставка — продолжение нашего большого проекта, посвященного 80-летию Победы. Казалось бы, где Победа и где „оттепель“, но на самом деле связь между этими двумя событиями очень глубокая и серьезная. Война закончилась, счастье от 9 мая ушло, и настроение было довольно тяжелое, потому что война оставила разрушения, нанесла людям раны, в том числе моральные, невозможно было перепрыгнуть из этого ужаса и страха сразу в светлое будущее», — пояснила заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень.

Все кадры Генриетты Перьян — непостановочные
Все кадры Генриетты Перьян — непостановочные
Фото:

Однако со временем люди стали возвращаться к мирной жизни, а люди почувствовали, что появилась возможность выражать себя в культуре, музыке и поэзии. «Фотографии Генриетты заставили замереть „оттепель“, они абсолютно живые. Кажется, что мы заглянули в замочную скважину, и увидели этих людей, которые снимают потрясающее кино, пишут стихи», — рассказала Телень.

Перьян жила в Волгограде и работала на телевидении, но часто ездила в Москву ради поэтических вечеров, репетиций и спектаклей Театра на Таганке. Тогда же оператор познакомилась с советскими знаменитостями 1960-х годов. На ее кадрах можно увидеть Беллу Ахмадулину, Булата Окуджаву, Роберта Рождественского, Майю Плисецкую, Лию Ахеджакову, Василия Шукшина, Эрнста Неизвестного, Валентина Гафта.

Посмотреть на уникальный фотоархив можно в Атриуме Ельцин Центра. Бесплатная выставка продлится до 22 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге открылась фотовыставка кинооператора Генриетты Перьян. На ней представлены уникальные кадры поэтов Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого и других легенд Советского Союза, передает корреспондент URA.RU. « Эта выставка — продолжение нашего большого проекта, посвященного 80-летию Победы. Казалось бы, где Победа и где „оттепель“, но на самом деле связь между этими двумя событиями очень глубокая и серьезная. Война закончилась, счастье от 9 мая ушло, и настроение было довольно тяжелое, потому что война оставила разрушения, нанесла людям раны, в том числе моральные, невозможно было перепрыгнуть из этого ужаса и страха сразу в светлое будущее» , — пояснила заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень. Однако со временем люди стали возвращаться к мирной жизни, а люди почувствовали, что появилась возможность выражать себя в культуре, музыке и поэзии. «Фотографии Генриетты заставили замереть „оттепель“, они абсолютно живые. Кажется, что мы заглянули в замочную скважину, и увидели этих людей, которые снимают потрясающее кино, пишут стихи», — рассказала Телень. Перьян жила в Волгограде и работала на телевидении, но часто ездила в Москву ради поэтических вечеров, репетиций и спектаклей Театра на Таганке. Тогда же оператор познакомилась с советскими знаменитостями 1960-х годов. На ее кадрах можно увидеть Беллу Ахмадулину, Булата Окуджаву, Роберта Рождественского, Майю Плисецкую, Лию Ахеджакову, Василия Шукшина, Эрнста Неизвестного, Валентина Гафта. Посмотреть на уникальный фотоархив можно в Атриуме Ельцин Центра. Бесплатная выставка продлится до 22 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...