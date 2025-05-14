В Екатеринбурге открылась фотовыставка кинооператора Генриетты Перьян. На ней представлены уникальные кадры поэтов Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого и других легенд Советского Союза, передает корреспондент URA.RU.
«Эта выставка — продолжение нашего большого проекта, посвященного 80-летию Победы. Казалось бы, где Победа и где „оттепель“, но на самом деле связь между этими двумя событиями очень глубокая и серьезная. Война закончилась, счастье от 9 мая ушло, и настроение было довольно тяжелое, потому что война оставила разрушения, нанесла людям раны, в том числе моральные, невозможно было перепрыгнуть из этого ужаса и страха сразу в светлое будущее», — пояснила заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень.
Однако со временем люди стали возвращаться к мирной жизни, а люди почувствовали, что появилась возможность выражать себя в культуре, музыке и поэзии. «Фотографии Генриетты заставили замереть „оттепель“, они абсолютно живые. Кажется, что мы заглянули в замочную скважину, и увидели этих людей, которые снимают потрясающее кино, пишут стихи», — рассказала Телень.
Перьян жила в Волгограде и работала на телевидении, но часто ездила в Москву ради поэтических вечеров, репетиций и спектаклей Театра на Таганке. Тогда же оператор познакомилась с советскими знаменитостями 1960-х годов. На ее кадрах можно увидеть Беллу Ахмадулину, Булата Окуджаву, Роберта Рождественского, Майю Плисецкую, Лию Ахеджакову, Василия Шукшина, Эрнста Неизвестного, Валентина Гафта.
Посмотреть на уникальный фотоархив можно в Атриуме Ельцин Центра. Бесплатная выставка продлится до 22 июня.
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