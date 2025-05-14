Сын пермского экс-депутата Белых открыл IT-фирму

Сын бывшего депутата пермского заксобрания и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Степан стал соучредителем новой IT-компании в Перми. По данным СБИС, компания ООО «Инженерные цифровые технологии» была зарегистрирована 13 мая 2025 года.
«Инженерные Цифровые Технологии, ООО. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения», — говорится в СБИС.
Уставной капитан компании составляет 10 тысяч рублей. У Степана Белых — 60% долей. Остальные 40% принадлежат бывшему директору ПАИЖК Андрею Шинкаренко. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», в компании не раскрывают детали проекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!