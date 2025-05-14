14 мая 2025

Сын пермского экс-депутата Белых открыл IT-фирму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания зарегистрирована два дня назад
Компания зарегистрирована два дня назад Фото:

Сын бывшего депутата пермского заксобрания и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Степан стал соучредителем новой IT-компании в Перми. По данным СБИС, компания ООО «Инженерные цифровые технологии» была зарегистрирована 13 мая 2025 года.

«Инженерные Цифровые Технологии, ООО. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения», — говорится в СБИС.

Уставной капитан компании составляет 10 тысяч рублей. У Степана Белых — 60% долей. Остальные 40% принадлежат бывшему директору ПАИЖК Андрею Шинкаренко. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», в компании не раскрывают детали проекта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын бывшего депутата пермского заксобрания и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Степан стал соучредителем новой IT-компании в Перми. По данным СБИС, компания ООО «Инженерные цифровые технологии» была зарегистрирована 13 мая 2025 года. «Инженерные Цифровые Технологии, ООО. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения», — говорится в СБИС. Уставной капитан компании составляет 10 тысяч рублей. У Степана Белых — 60% долей. Остальные 40% принадлежат бывшему директору ПАИЖК Андрею Шинкаренко. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», в компании не раскрывают детали проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...