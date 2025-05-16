Полное заявление Мединского после конца переговоров: видео

Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, выступил с речью по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле. URA.RU публикует видео с его полным заявлением.
«После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры», — заявил Мединский. Он также отметил, что российская сторона осталась довольна результатами сегодняшней встречи. По его словам, в ближайшие дни страны совершат рекордный обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Мединский также рассказал, что киевская делегация запросила на встречу на уровне глав государств, и Россия приняла это к сведению.
Сегодня в Стамбуле прошли первые за три года российско-украинские переговоры. Они длились почти два часа. Сейчас делегации уже покинули дворец Долмабахче, в котором прошла сама встреча. По данным СМИ, представители РФ планируют сегодня покинуть Стамбул и вернуться в Москву. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.