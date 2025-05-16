Полное заявление Мединского после конца переговоров: видео

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Мединский заявил, что переговоры России и Украины продолжатся после обмена планами по прекращению огня
Мединский заявил, что переговоры России и Украины продолжатся после обмена планами по прекращению огня Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, выступил с речью по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле. URA.RU публикует видео с его полным заявлением. 

«После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры», — заявил Мединский. Он также отметил, что российская сторона осталась довольна результатами сегодняшней встречи. По его словам, в ближайшие дни страны совершат рекордный обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Мединский также рассказал, что киевская делегация запросила на встречу на уровне глав государств, и Россия приняла это к сведению. 

Сегодня в Стамбуле прошли первые за три года российско-украинские переговоры. Они длились почти два часа. Сейчас делегации уже покинули дворец Долмабахче, в котором прошла сама встреча. По данным СМИ, представители РФ планируют сегодня покинуть Стамбул и вернуться в Москву. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, выступил с речью по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле. URA.RU публикует видео с его полным заявлением.  «После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры», — заявил Мединский. Он также отметил, что российская сторона осталась довольна результатами сегодняшней встречи. По его словам, в ближайшие дни страны совершат рекордный обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Мединский также рассказал, что киевская делегация запросила на встречу на уровне глав государств, и Россия приняла это к сведению.  Сегодня в Стамбуле прошли первые за три года российско-украинские переговоры. Они длились почти два часа. Сейчас делегации уже покинули дворец Долмабахче, в котором прошла сама встреча. По данным СМИ, представители РФ планируют сегодня покинуть Стамбул и вернуться в Москву. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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