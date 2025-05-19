В Армении высказались о выводе российской военной базы

Симонян: российская военная база останется на территории Армении
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Армения не ведет переговоров о прекращении пребывания российских военных
Армения не ведет переговоров о прекращении пребывания российских военных Фото:

Вопрос о выводе российской военной базы с территории Армении не обсуждается. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

«Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — сказал Симонян на брифинге, передает ТАСС. По его словам, Армения не ведет переговоров о прекращении пребывания российских военных, и этот вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян высказал мнение, что Ереван и Баку могли координировать обсуждение вопроса о выводе российской базы. По его словам, Азербайджан считает вывод иностранных военных одним из условий достижения мира в регионе, а Турция и Азербайджан постепенно меняют роль Армении в региональной политике.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее отмечал, что в регионе больше нет необходимости в присутствии иностранных военных сил. Он подчеркнул, что такие силы продвигают собственные интересы, и Азербайджан настаивает на их выводе как на одном из предварительных условий для урегулирования отношений с Арменией.

Российская военная база дислоцируется в Гюмри (Ширакская область) с 1995 года на основании межгосударственного договора. В 2010 году срок пребывания базы был продлен до 2044 года. Помимо базы, в Армении действует пограничное управление ФСБ России, отвечающее за охрану границы с Турцией и Ираном.

В марте 2024 года МИД России заявил, что присутствие российской 102-й военной базы и российских пограничников является единственной реальной гарантией суверенитета Армении. Российская сторона считает, что вывод базы не укрепит военный потенциал республики, а, напротив, создаст угрозу ее безопасности.

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Вопрос о выводе российской военной базы с территории Армении не обсуждается. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян. «Армения не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — сказал Симонян на брифинге, передает ТАСС. По его словам, Армения не ведет переговоров о прекращении пребывания российских военных, и этот вопрос не стоит на повестке дня. Ранее депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян высказал мнение, что Ереван и Баку могли координировать обсуждение вопроса о выводе российской базы. По его словам, Азербайджан считает вывод иностранных военных одним из условий достижения мира в регионе, а Турция и Азербайджан постепенно меняют роль Армении в региональной политике. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее отмечал, что в регионе больше нет необходимости в присутствии иностранных военных сил. Он подчеркнул, что такие силы продвигают собственные интересы, и Азербайджан настаивает на их выводе как на одном из предварительных условий для урегулирования отношений с Арменией. Российская военная база дислоцируется в Гюмри (Ширакская область) с 1995 года на основании межгосударственного договора. В 2010 году срок пребывания базы был продлен до 2044 года. Помимо базы, в Армении действует пограничное управление ФСБ России, отвечающее за охрану границы с Турцией и Ираном. В марте 2024 года МИД России заявил, что присутствие российской 102-й военной базы и российских пограничников является единственной реальной гарантией суверенитета Армении. Российская сторона считает, что вывод базы не укрепит военный потенциал республики, а, напротив, создаст угрозу ее безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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