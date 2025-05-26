Свердловский бизнесмен выдвинул новое обвинение полицейскому, с которым подрался

26 мая 2025 в 20:48 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел еще зимой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бизнесмен из Заречного Николай (имя изменено), которого транспортные полицейские пытались силой вытащить из квартиры, обвинил одного из них в незаконном удерживании в отделении. В отношении силовика начали служебную проверку, сказала URA.RU адвокат коммерсанта Олеся Бортникова. «Наконец-то выделили [в отдельное производство] материал в отношении сотрудника полиции. Мы считаем, что он незаконно пытался проникнуть в квартиру моего доверителя, незаконно его удерживал до ночи в отделе полиции и пытался отобрать телефон. Сейчас назначена служебная проверка», — сообщила Бортникова. По ее словам, следователи уже передали обвинительное заключение в отношении Николая в прокуратуру для утверждения. Мужчине вменили ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Предприниматель отрицает вину. 24 мая он с адвокатом сходил на прием к главному инспектору МВД РФ, генерал-майору Дмитрию Лищину. В пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО не смогли подтвердить сведения, изложенные Бортниковой. Под уголовное преследование Николай попал 21 января. Двое мужчин в гражданском пришли к нему и попытались вытащить его из квартиры. Защита уверяет, что никто из полицейских не представился бизнесмену. Завязалась драка. Позже стало известно, что к Николаю пришли в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому он проходит в качестве свидетеля. Николай снял побои и написал заявление на полицейского. Но против него возбудили дело о нападении на сотрудника при исполнении. Ранее в УТ МВД по УрФО говорили, что Николай при задержании оказал сопротивление полицейским. «Нанес несколько ударов руками оперуполномоченному ОЭБиПК. Эти действия были зафиксированы в материале проверки, по итогам рассмотрения которого в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В свою очередь, гражданин подал встречное заявление по факту якобы совершенных в отношении него противоправных действий. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников ОВД на транспорте», — сообщали в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Заречного Николай (имя изменено), которого транспортные полицейские пытались силой вытащить из квартиры, обвинил одного из них в незаконном удерживании в отделении. В отношении силовика начали служебную проверку, сказала URA.RU адвокат коммерсанта Олеся Бортникова. «Наконец-то выделили [в отдельное производство] материал в отношении сотрудника полиции. Мы считаем, что он незаконно пытался проникнуть в квартиру моего доверителя, незаконно его удерживал до ночи в отделе полиции и пытался отобрать телефон. Сейчас назначена служебная проверка», — сообщила Бортникова. По ее словам, следователи уже передали обвинительное заключение в отношении Николая в прокуратуру для утверждения. Мужчине вменили ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Предприниматель отрицает вину. 24 мая он с адвокатом сходил на прием к главному инспектору МВД РФ, генерал-майору Дмитрию Лищину. В пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО не смогли подтвердить сведения, изложенные Бортниковой. Под уголовное преследование Николай попал 21 января. Двое мужчин в гражданском пришли к нему и попытались вытащить его из квартиры. Защита уверяет, что никто из полицейских не представился бизнесмену. Завязалась драка. Позже стало известно, что к Николаю пришли в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе, по которому он проходит в качестве свидетеля. Николай снял побои и написал заявление на полицейского. Но против него возбудили дело о нападении на сотрудника при исполнении. Ранее в УТ МВД по УрФО говорили, что Николай при задержании оказал сопротивление полицейским. «Нанес несколько ударов руками оперуполномоченному ОЭБиПК. Эти действия были зафиксированы в материале проверки, по итогам рассмотрения которого в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В свою очередь, гражданин подал встречное заявление по факту якобы совершенных в отношении него противоправных действий. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников ОВД на транспорте», — сообщали в ведомстве.