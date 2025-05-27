Страны НАТО являются прямыми участниками конфликта между Россией и Украиной, а не посредниками. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, призвав альянс прекратить провокации.
«США и НАТО являются участниками конфликта, а не посредниками. Прекратите войну!», — написал Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х. Профессор также отметил, что именно расширение НАТО спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности, что в итоге привело к конфликту на Украине. По мнению профессора, альянс не должен перекладывать ответственность за отказ от вступления в организацию на Украину, а обязан сам прекратить свою экспансию.
Ранее президент России Владимир Путин называл вступление Швеции и Финляндии в НАТО бессмысленным шагом с точки зрения их национальных интересов. По его словам, в последнее время на Западе все чаще обсуждаются сценарии прямого вооруженного противостояния между альянсом и Россией, отмечается рост военной активности НАТО у западных границ РФ. Российский МИД, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что Москва остается открытой к диалогу при условии отказа Запада от дальнейшей милитаризации.
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