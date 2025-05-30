Ветеранов Афганистана арестовали за хищение активов санатория «Русь»

Следственный департамент МВД расследует дело о хищении активов подмосковного санатория «Русь», включая 43 гектара земли и имущество на 4 млрд рублей. Обвиняемые — бывший глава Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной и директор томского Центра «Ветеран-Русь» Валерий Белялов, передает «Коммерсант».
«По данным „Ъ“, Андрея Чепурного и Валерия Белялова задержали 28 мая после обысков, проведенных у них дома в Москве. Но если господин Белялов, выходец из Томска, лишь снимал в столице жилье, то у господина Чепурного оказалось сразу несколько квартир, на которые в ближайшее время предполагается наложить арест для погашения ущерба», — пишет издание.
Следствие считает, что подозреваемые сдавали объекты в аренду и зарабатывали до 7 млн рублей в месяц. 30 мая Мещанский суд арестовал обоих на два месяца. Суд не поверил доводам защиты, которая просила отпустить обвиняемых под домашний арест, ссылаясь на заслуги Чепурного — ветерана спецназа ГРУ, награжденного орденами Красной Звезды. Чепурной возглавлял ветеранские организации с конца 90-х и был связан с крупными федеральными деньгами: только с 2014 по 2017 год организация получила почти 580 млн рублей, из которых половина пошла на центральный аппарат. В 2020 году по решению Верховного суда организация была ликвидирована, а Чепурной получил условный срок за растрату средств.
Адвокаты, представляющие интересы ветеранов, отказались от комментариев для «Ъ». Вместе с тем имеется информация, что юридическая команда намерена обжаловать вынесенное судом решение.
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