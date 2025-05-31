В Воркуте на пост депутата выдвигается уроженец Азербайджана Джалил Сулейман оглы Рафиев, который окончил восемь классов школы и плохо владеет русским языком. Депутат Государственной думы Михаил Матвеев выразил свое возмущение по этому поводу, опубликовав соответствующее сообщение в своих социальных сетях.
«Родился в каком-то азербайджанском ауле, имеет восемь классов образования и два ларька. Бизнес идет хорошо, депутатство не за горами», — иронично написал Матвеев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал видео, на котором Рафиев неразборчиво говорит о своих планах: «чем можем — то сделаем».
Рафиев, которому сейчас 55 лет, переехал в Коми в конце 1990-х годов. По его словам, он тогда открыл два магазина. В настоящее время уроженец Азербайджана, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, намерен начать политическую деятельность. По словам Рафиева, его главная цель — обеспечить постоянное наличие хороших дорог для автомобилистов и населения в целом.
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