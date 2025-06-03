Крестьянское хозяйство пермского агрария в разы увеличило прибыль

Чистая прибыль пермского ООО «Шерья» составила более 94 млн рублей
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Один из крупнейших агрохолдингов находится в Нытвенском округе Прикамья
Один из крупнейших агрохолдингов находится в Нытвенском округе Прикамья Фото:

Пермское ООО «Шерья», специализирующееся на производстве молока и разведении крупного рогатого скота, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила более 94 млн рублей. Это на 61 млн рублей больше, чем годом ранее.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Шерья“ за 2024 год. Выручка — 625 млн рублей, чистая прибыль — 94,6 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 33,1 млн рублей.

Предприятие было создано в 2008 году на базе Ассоциации крестьянских хозяйств, которая прежде была совхозом «Шерьинский» в Нытвенском округе Пермского края. В настоящее время это одно из трех самостоятельных хозяйств, входящих в крупнейший агрохолдинг Прикамья «Шерья». Его учредителем и директором является почетный гражданин Пермского края Владимир Попов.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский агрохолдинг «Русь», собственником которого является миллиардер Александр Репин, в 2024 году получил прибыль на сумму более 18 млн рублей. Агрохолдинг потратил более 1,3 млрд рублей на оплату сырья и материалов от поставщиков, а зарплатный фонд предприятия составил более 227 млн рублей.

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Пермское ООО «Шерья», специализирующееся на производстве молока и разведении крупного рогатого скота, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила более 94 млн рублей. Это на 61 млн рублей больше, чем годом ранее. «Отчет о финансовых результатах ООО „Шерья“ за 2024 год. Выручка — 625 млн рублей, чистая прибыль — 94,6 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 33,1 млн рублей. Предприятие было создано в 2008 году на базе Ассоциации крестьянских хозяйств, которая прежде была совхозом «Шерьинский» в Нытвенском округе Пермского края. В настоящее время это одно из трех самостоятельных хозяйств, входящих в крупнейший агрохолдинг Прикамья «Шерья». Его учредителем и директором является почетный гражданин Пермского края Владимир Попов. Ранее URA.RU сообщало, что пермский агрохолдинг «Русь», собственником которого является миллиардер Александр Репин, в 2024 году получил прибыль на сумму более 18 млн рублей. Агрохолдинг потратил более 1,3 млрд рублей на оплату сырья и материалов от поставщиков, а зарплатный фонд предприятия составил более 227 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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