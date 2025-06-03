В известной сети японской кухни в Пермском крае нашли грубые нарушения санитарных норм

Краснокамский суд: владелец «Суши Маркета» оштрафован за нарушение СанПин
© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец принял меры по устранению недостатков, поэтому суд не закрыл заведение
Владелец принял меры по устранению недостатков, поэтому суд не закрыл заведение Фото:

В Краснокамске (Пермский край) владельца заведения «Суши Маркет» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Причина — нарушение санитарных требований в точке общепита.

«В ходе проверки контролирующие органы выявили в работе точки общепита многочисленные несоответствия санитарным нормам. После этого предприниматель добровольно прекратил деятельность ресторана и устранил все выявленные нарушения», — сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда. 

Поскольку владелец заведения принял меры по устранению недостатков, оснований для закрытия ресторана у суда не было. Решение еще не вступило в силу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура Перми выявила серьезные нарушения трудового законодательства в данной сети ресторанов. Владельца заведения обязали заплатить штраф на сумму 167 тысяч рублей. В частности, он не организовывал обязательные медосмотры для сотрудников, не проводил обучение по охране труда. А также не обеспечил спецоценку рабочих мест, не снабжал работников средствами индивидуальной защиты. 

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В Краснокамске (Пермский край) владельца заведения «Суши Маркет» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Причина — нарушение санитарных требований в точке общепита. «В ходе проверки контролирующие органы выявили в работе точки общепита многочисленные несоответствия санитарным нормам. После этого предприниматель добровольно прекратил деятельность ресторана и устранил все выявленные нарушения», — сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.  Поскольку владелец заведения принял меры по устранению недостатков, оснований для закрытия ресторана у суда не было. Решение еще не вступило в силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура Перми выявила серьезные нарушения трудового законодательства в данной сети ресторанов. Владельца заведения обязали заплатить штраф на сумму 167 тысяч рублей. В частности, он не организовывал обязательные медосмотры для сотрудников, не проводил обучение по охране труда. А также не обеспечил спецоценку рабочих мест, не снабжал работников средствами индивидуальной защиты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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