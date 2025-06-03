В известной сети японской кухни в Пермском крае нашли грубые нарушения санитарных норм

В Краснокамске (Пермский край) владельца заведения «Суши Маркет» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Причина — нарушение санитарных требований в точке общепита.
«В ходе проверки контролирующие органы выявили в работе точки общепита многочисленные несоответствия санитарным нормам. После этого предприниматель добровольно прекратил деятельность ресторана и устранил все выявленные нарушения», — сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.
Поскольку владелец заведения принял меры по устранению недостатков, оснований для закрытия ресторана у суда не было. Решение еще не вступило в силу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура Перми выявила серьезные нарушения трудового законодательства в данной сети ресторанов. Владельца заведения обязали заплатить штраф на сумму 167 тысяч рублей. В частности, он не организовывал обязательные медосмотры для сотрудников, не проводил обучение по охране труда. А также не обеспечил спецоценку рабочих мест, не снабжал работников средствами индивидуальной защиты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!