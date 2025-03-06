06 марта 2025

Водители челябинских автобусов сняли клип к 8 марта. Видео

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Водители автобусов показали творческие способности и креативность (архивное фото)
Водители автобусов показали творческие способности и креативность (архивное фото) Фото:

Водители автобусного парка в Челябинске переработали текст популярный песни «Худи» и записали свой клип к 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Креатив бьет ключом в автобусном парке! Вдохновившись хитом „Худи“, сотрудники автопредприятия создали свою версию песни к 8 марта!» — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

Водители переработали текст, записали трек и сняли клип, рассказывающий о ярких рабочих моментах. «Накину худи, прыгну я в Volgabus, кондер включу на всю, пусть ветер дует», — поется в песне от водителей Челябинска. 

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Водители автобусного парка в Челябинске переработали текст популярный песни «Худи» и записали свой клип к 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Креатив бьет ключом в автобусном парке! Вдохновившись хитом „Худи“, сотрудники автопредприятия создали свою версию песни к 8 марта!» — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  Водители переработали текст, записали трек и сняли клип, рассказывающий о ярких рабочих моментах. «Накину худи, прыгну я в Volgabus, кондер включу на всю, пусть ветер дует», — поется в песне от водителей Челябинска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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