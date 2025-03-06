Водители автобусного парка в Челябинске переработали текст популярный песни «Худи» и записали свой клип к 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Креатив бьет ключом в автобусном парке! Вдохновившись хитом „Худи“, сотрудники автопредприятия создали свою версию песни к 8 марта!» — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Водители переработали текст, записали трек и сняли клип, рассказывающий о ярких рабочих моментах. «Накину худи, прыгну я в Volgabus, кондер включу на всю, пусть ветер дует», — поется в песне от водителей Челябинска.
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