SANA: взорвавший себя в церкви в Дамаске террорист-смертник связан с ИГ*

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При взрыве в церкви в Дамаске погибли более 20 человек
При взрыве в церкви в Дамаске погибли более 20 человек Фото:
новость из сюжета
Смертник совершил теракт в Сирии

Террорист-смертник, связанный с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) , устроил взрыв в церкви Святого Ильи в Дамаске 22 июня. Об этом информирует сирийское агентство SANA со ссылкой на Министерство внутренних дел Сирии.

По информации ведомства, нападавший проник в храм, где открыл огонь, а затем привел в действие пояс со взрывчаткой. «Террорист-смертник, принадлежащий к террористической организации ИГИЛ, проник в церковь... в столице Дамаска, где открыл стрельбу, а затем подорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой», — приводит агентство выдержку из официального заявления МВД Сирии.

На востоке Дамаска, в церкви Святого Ильи (Мар-Элиас), был совершен террористический акт смертником. Согласно предварительным данным, в результате взрыва в храме, расположенном в районе Дувейла, погибли более двадцати человек, передает «Национальная служба новостей». URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Террорист-смертник, связанный с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) , устроил взрыв в церкви Святого Ильи в Дамаске 22 июня. Об этом информирует сирийское агентство SANA со ссылкой на Министерство внутренних дел Сирии. По информации ведомства, нападавший проник в храм, где открыл огонь, а затем привел в действие пояс со взрывчаткой. «Террорист-смертник, принадлежащий к террористической организации ИГИЛ, проник в церковь... в столице Дамаска, где открыл стрельбу, а затем подорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой», — приводит агентство выдержку из официального заявления МВД Сирии. На востоке Дамаска, в церкви Святого Ильи (Мар-Элиас), был совершен террористический акт смертником. Согласно предварительным данным, в результате взрыва в храме, расположенном в районе Дувейла, погибли более двадцати человек, передает «Национальная служба новостей». URA.RU ведет онлайн-трансляцию. * «Исламское государство», ИГ — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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