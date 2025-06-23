ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киевской области

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ВС РФ нанесли массированный удар дронами по предприятиям ВПК в Киевской области
ВС РФ нанесли массированный удар дронами по предприятиям ВПК в Киевской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нынешней ночью ВС РФ осуществили массированный удар по объектам ВПК Украины в Киевской области. Также была атакована инфраструктура военного аэродрома и склад минно-торпедного вооружения украинских ВМС. Об этом рассказали в Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

В публикации Минобороны также сообщается, что все удары достигли цели. Назначенные объекты были успешно поражены.

Ранее ВС РФ атаковали военный объект в Кременчуге (Полтавская область). Было зафиксировано около 50 взрывов. Целью удара, как сообщается, мог стать Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являющийся целью военного назначения. Атака проводилась с помощью БПЛА и ракетного вооружения.

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Нынешней ночью ВС РФ осуществили массированный удар по объектам ВПК Украины в Киевской области. Также была атакована инфраструктура военного аэродрома и склад минно-торпедного вооружения украинских ВМС. Об этом рассказали в Минобороны. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства. В публикации Минобороны также сообщается, что все удары достигли цели. Назначенные объекты были успешно поражены. Ранее ВС РФ атаковали военный объект в Кременчуге (Полтавская область). Было зафиксировано около 50 взрывов. Целью удара, как сообщается, мог стать Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являющийся целью военного назначения. Атака проводилась с помощью БПЛА и ракетного вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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