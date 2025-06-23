ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киевской области

Нынешней ночью ВС РФ осуществили массированный удар по объектам ВПК Украины в Киевской области. Также была атакована инфраструктура военного аэродрома и склад минно-торпедного вооружения украинских ВМС. Об этом рассказали в Минобороны.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины», — говорится в сообщении МО РФ. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
В публикации Минобороны также сообщается, что все удары достигли цели. Назначенные объекты были успешно поражены.
Ранее ВС РФ атаковали военный объект в Кременчуге (Полтавская область). Было зафиксировано около 50 взрывов. Целью удара, как сообщается, мог стать Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, являющийся целью военного назначения. Атака проводилась с помощью БПЛА и ракетного вооружения.
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