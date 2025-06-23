23 июня 2025

Власти Бахрейна призвали жителей укрыться в убежищах от возможных ударов Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Бахрейна призвали жителей укрыться в убежищах от возможных ударов Ирана
Власти Бахрейна призвали жителей укрыться в убежищах от возможных ударов Ирана Фото:
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Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Министерство внутренних дел (МВД) Бахрейна призвало граждан и жителей сохранять спокойствие и переместиться в убежища от возможных ударов со стороны Ирана. Об этом МВД страны рассказало в соцсетях.

«МВД Бахрейна попросило граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место, укрыться в там, пока опасность не минует», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в соцсети X.

Также гражданам советуют слушать официальные радио- и телеканалы. Автомобилистов просят уступать дорогу машинам экстренных служб, которые в данный момент выполняют свои обязанности. Кроме того, тем, кто сейчас находится в дороге, рекомендуют снизить скорость, ехать осторожно и освободить левую полосу дороги, чтобы избежать аварий.

Ранее стало известно, что ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. В официальном заявлении, опубликованном иранскими силами, говорится, что Корпус стражей исламской революции нанес по базе Эль-Удейд в Катаре «разрушительный и мощный» ракетный удар в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» — в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты. Между тем, по данным New York Times, Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы и предоставить возможность эвакуироваться непричастным. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Министерство внутренних дел (МВД) Бахрейна призвало граждан и жителей сохранять спокойствие и переместиться в убежища от возможных ударов со стороны Ирана. Об этом МВД страны рассказало в соцсетях. «МВД Бахрейна попросило граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место, укрыться в там, пока опасность не минует», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в соцсети X. Также гражданам советуют слушать официальные радио- и телеканалы. Автомобилистов просят уступать дорогу машинам экстренных служб, которые в данный момент выполняют свои обязанности. Кроме того, тем, кто сейчас находится в дороге, рекомендуют снизить скорость, ехать осторожно и освободить левую полосу дороги, чтобы избежать аварий. Ранее стало известно, что ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. В официальном заявлении, опубликованном иранскими силами, говорится, что Корпус стражей исламской революции нанес по базе Эль-Удейд в Катаре «разрушительный и мощный» ракетный удар в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» — в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты. Между тем, по данным New York Times, Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы и предоставить возможность эвакуироваться непричастным. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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