Рютте назвал переговоры России и Украины в Стамбуле несерьезными

Российско-украинские переговоры, проходящие в Стамбуле, являются якобы недостаточно серьезными. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
«То, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно», — заявил генсек, говоря о переговорах России и Украины. Его слова передает агентство Reuters. Рютте добавил, что НАТО стремится предоставить Украине максимально выгодные условия для ведения диалога и продолжит военную помощь.
Ранее Рютте заявил, что странам альянса следует в течение трех-пяти лет подготовиться к возможному конфликту с Россией. По его словам, для этого необходимо увеличить в пять раз количество средств ПВО, нарастить выпуск танков, ударных систем и беспилотников, а также создать крупные запасы боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».
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