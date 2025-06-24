Рютте назвал переговоры России и Украины в Стамбуле несерьезными

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Рютте отметил, что НАТО предоставит Украине наиболее выгодные условия
Рютте отметил, что НАТО предоставит Украине наиболее выгодные условия Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российско-украинские переговоры, проходящие в Стамбуле, являются якобы недостаточно серьезными. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. 

«То, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно», — заявил генсек, говоря о переговорах России и Украины. Его слова передает агентство Reuters. Рютте добавил, что НАТО стремится предоставить Украине максимально выгодные условия для ведения диалога и продолжит военную помощь.

Ранее Рютте заявил, что странам альянса следует в течение трех-пяти лет подготовиться к возможному конфликту с Россией. По его словам, для этого необходимо увеличить в пять раз количество средств ПВО, нарастить выпуск танков, ударных систем и беспилотников, а также создать крупные запасы боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».

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Российско-украинские переговоры, проходящие в Стамбуле, являются якобы недостаточно серьезными. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.  «То, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно», — заявил генсек, говоря о переговорах России и Украины. Его слова передает агентство Reuters. Рютте добавил, что НАТО стремится предоставить Украине максимально выгодные условия для ведения диалога и продолжит военную помощь. Ранее Рютте заявил, что странам альянса следует в течение трех-пяти лет подготовиться к возможному конфликту с Россией. По его словам, для этого необходимо увеличить в пять раз количество средств ПВО, нарастить выпуск танков, ударных систем и беспилотников, а также создать крупные запасы боеприпасов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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