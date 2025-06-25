Трамп предложил назвать Пентагон Министерством войны

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Трамп связал изменения названия «Министерства войны» с политкорректностью
Трамп связал изменения названия «Министерства войны» с политкорректностью Фото:

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением переименовать Пентагон, вернув ему историческое название — «Министерство войны». Такое заявление он сделал на полях саммита НАТО в Гааге. 

«Раньше так и называлось — министр войны. <...> Может, стоит подумать о возвращении названия», — рассказал американский лидер. Трансляцию ведет телеканал RSBN. Может, стоит подумать о возвращении названия. Трамп подчеркнул, что прежнее название должности было упразднено из-за «политкорректности», после чего пост стал называться министром обороны.

В 1949 году Министерство войны США получило новое название — Министерство обороны. Такое изменение было частью масштабной реформы американских вооруженных сил, проведенной после окончания Второй мировой войны. 

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Президент США Дональд Трамп выступил с предложением переименовать Пентагон, вернув ему историческое название — «Министерство войны». Такое заявление он сделал на полях саммита НАТО в Гааге.  «Раньше так и называлось — министр войны. <...> Может, стоит подумать о возвращении названия», — рассказал американский лидер. Трансляцию ведет телеканал RSBN. Может, стоит подумать о возвращении названия. Трамп подчеркнул, что прежнее название должности было упразднено из-за «политкорректности», после чего пост стал называться министром обороны. В 1949 году Министерство войны США получило новое название — Министерство обороны. Такое изменение было частью масштабной реформы американских вооруженных сил, проведенной после окончания Второй мировой войны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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