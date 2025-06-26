Путин раскрыл, как грабеж активов России на Западе поможет стране

Президент России Владимир Путин заявил, что заморозка активов РФ на Западе это «не кража, а грабеж». Об этом российский лидер заявил в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.
«У меня базовое образование юридическое. Поэтому это — не кража наших золотовалютных резервов. Кража — это тайное хищение. А они (Запад — прим. URA.RU) действуют открыто, то есть это грабеж наших резервов. Как только российские резервы за рубежом будут конфискованы, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится», — сказал Путин.
Беларусь возглавляет ЕАЭС в 2025 году, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проводится в Минске с 26 по 27 июня. В ходе него Путин ранее также отметил объем товарооборота ЕАЭС, сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. А сам союз заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания. Также он подчеркнул, что уровень безработицы среди стран-участниц ЕАЭС снизился до 2,8%.
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