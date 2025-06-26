Путин похвалил солидный объем товарооборота ЕАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил об экономическом потенциале ЕАЭС
Путин заявил об экономическом потенциале ЕАЭС Фото:

Президент РФ Владимир Путин похвалил объем товарооборота Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. Об этом глава государства заявил на открытии саммита ЕАЭС в Минске (Белоруссия).

«Объем товарооборота ЕАЭС солидный. Он сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами», — заявил Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Президент отметил, что ЕАЭС заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания. Также глава государства отметил, что укрепился экономический потенциал входящей в союз пятерки стран: России, Белоруссии, Казахстана, Кырыгзстана и Армении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин похвалил объем товарооборота Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. Об этом глава государства заявил на открытии саммита ЕАЭС в Минске (Белоруссия). «Объем товарооборота ЕАЭС солидный. Он сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами», — заявил Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент отметил, что ЕАЭС заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания. Также глава государства отметил, что укрепился экономический потенциал входящей в союз пятерки стран: России, Белоруссии, Казахстана, Кырыгзстана и Армении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...