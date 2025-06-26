Путин похвалил солидный объем товарооборота ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин похвалил объем товарооборота Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. Об этом глава государства заявил на открытии саммита ЕАЭС в Минске (Белоруссия).
«Объем товарооборота ЕАЭС солидный. Он сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами», — заявил Владимир Путин на открытии саммита ЕАЭС, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Президент отметил, что ЕАЭС заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания. Также глава государства отметил, что укрепился экономический потенциал входящей в союз пятерки стран: России, Белоруссии, Казахстана, Кырыгзстана и Армении.
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