Путин: уровень безработицы в России один из лучших по показателям в мире

В настоящее время уровень безработицы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находится на отметке 2,8%. В самой РФ он снизился до 2,3%, что является одним из лучших показателей в мире. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума.
«Уровень безработицы, Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Беларуси — прим. URA.RU) говорил об этом, снизился в Евразийском союзе до 2,8%. В России — 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире», — сказал Путин. Трансляция выступления российского лидера ведется на канале «Россия 24». Президент России отметил, что «пятерка» намерена двигаться дальше и продолжает усилия по развитию интеграционных структур.
Беларусь возглавляет ЕАЭС в 2025 году, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проводится в Минске с 26 по 27 июня. В ходе него Путин ранее также отметил, что объем товарооборота ЕАЭС, сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. А сам союз заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания.
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