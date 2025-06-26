Путин: уровень безработицы в России один из лучших по показателям в мире

Путин: уровень безработицы в ЕАЭС снизился до 2,8%, а в России до 2,3%
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Путин отметил, что уровень безработицы среди стран-участниц ЕАЭС снизился до 2,8%
Путин отметил, что уровень безработицы среди стран-участниц ЕАЭС снизился до 2,8% Фото:

В настоящее время уровень безработицы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находится на отметке 2,8%. В самой РФ он снизился до 2,3%, что является одним из лучших показателей в мире. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума.

«Уровень безработицы, Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Беларуси — прим. URA.RU) говорил об этом, снизился в Евразийском союзе до 2,8%. В России — 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире», — сказал Путин. Трансляция выступления российского лидера ведется на канале «Россия 24». Президент России отметил, что «пятерка» намерена двигаться дальше и продолжает усилия по развитию интеграционных структур.

Беларусь возглавляет ЕАЭС в 2025 году, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проводится в Минске с 26 по 27 июня. В ходе него Путин ранее также отметил, что объем товарооборота ЕАЭС, сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. А сам союз заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания.

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В настоящее время уровень безработицы в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находится на отметке 2,8%. В самой РФ он снизился до 2,3%, что является одним из лучших показателей в мире. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума. «Уровень безработицы, Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Беларуси — прим. URA.RU) говорил об этом, снизился в Евразийском союзе до 2,8%. В России — 2,3%. Это один из лучших на сегодняшний день показателей в мире», — сказал Путин. Трансляция выступления российского лидера ведется на канале «Россия 24». Президент России отметил, что «пятерка» намерена двигаться дальше и продолжает усилия по развитию интеграционных структур. Беларусь возглавляет ЕАЭС в 2025 году, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проводится в Минске с 26 по 27 июня. В ходе него Путин ранее также отметил, что объем товарооборота ЕАЭС, сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. А сам союз заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания.
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