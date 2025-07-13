МИД РФ резко осудили публикацию Axios о «ядерных советах» Путина Ирану

Министерство иностранных дел России резко осудило публикацию американского издания Axios о якобы переданных президентом РФ Владимиром Путиным «ядерных советах» Ирану. В заявлении публикацию назвали «грязной политизированной кампанией», а информация в материале — дезинформацией, направленной на эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы.
«Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность — инструмента в руках политических элит, разведсообществ и т.н. глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков», — сообщили представители МИД РФ в telegram-канале ведомства. В частности, пресс-служба ведомства отметила, что издание «Аксиос» (Axios)» чаще всего тиражирует целенаправленную информацию. Там назвали издание «сливным бачком».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва неоднократно выступала за исключительно политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Россия также выражала готовность содействовать поиску взаимоприемлемых решений, отметили в министерстве. Представители МИД напомнили, что позиция России по этому вопросу хорошо известна и остается неизменной независимо от внешних факторов.
Российское дипведомство обратилось к международным СМИ с призывом опираться на официальные источники информации и избегать распространения непроверенных данных. Там также рекомендовали журналистам глубже погружаться в тему, чтобы не становиться инструментом провокаций или кампаний по дезинформации.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Как писал Axios, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара ВС США по ядерной инфраструктуре Ирана. В другом своем материале издание сообщило, что глава РФ Владимир Путин якобы поддержал право Ирана на «нулевое обогащение» урана в рамках ядерной сделки с США и призвал Тегеран отказаться от обогащения.
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