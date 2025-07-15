В рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни» в Екатеринбурге от Храма на Крови пройдет крестный ход. Ожидается, что участие в нем примут десятки тысяч паломников со всей страны. В преддверии масштабного мероприятия митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, игумен Мелитон и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев совершили обход Ганиной Ямы (конечной точки шествия) и оценили ход подготовки к предстоящим событиям.
«Я очень рад, что увидел монастырь в красивом, хорошем состоянии. Это отрадно: все делается, чтобы сохранить нашу святыню в высоком благолепии. Люди, которые приезжают сюда с разных концов мира, радуются и говорят, что почувствовали здесь особую благодать Божию, особую силу Божию. Это свидетельство, что это святое место», — отметил владыка Викентий, который был первым настоятелем монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.
Александр Андреев подчеркнул, что для Фонда святой Екатерины имеет большое значение, что на «Царские дни» ежегодно прибывает десятки тысяч человек. «Люди принимают участие в крестном ходе, чтобы почтить память подвига царской семьи. Это выражение нашей любви к императору и его близким. Сегодня мы осмотрели территорию монастыря, были впечатлены ее благоустройством и можем уверенно заявить, что все готово к приему гостей», — отметил Андреев.
Екатеринбургская епархия совместно с Фондом святой Екатерины традиционно организует памятную неделю. В этом году особое внимание уделяется обеспечению безопасности и созданию комфортных условий для паломников: территория будет украшена живыми цветами и новыми саженцами, а монахи и их помощники позаботятся о предоставлении участникам крестного хода питьевой воды и пищи.
Помимо этого, посетителям будет представлен бюст Николая Соколова — следователя по особо важным делам. С 1919 года он занимался расследованием убийства семьи императора Николая II и алапаевских мучеников.
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