Зарплаты подскочили в общепите Свердловской области

В Свердловской области за первое полугодие 2025 года средняя зарплата для сотрудников кафе и ресторанов выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 52 192 рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Авито Работа», где проанализировали вакансии в сфере общепита с января по июнь текущего года.
«Официанты, пекари, повара и бармены теперь получают предложения на 20–50% выше, чем год назад. При этом работодатели готовы платить больше за профессионалов, понимая, что качество кухни и уровень сервиса напрямую влияют на успех заведения», — пояснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
Среди отдельных профессий больше всего выросли зарплаты у барменов — на 31%. В среднем работодатели готовы платить им 54 823 рубля в месяц, не считая дохода от чаевых и возможных процентов от выручки. Наиболее динамичный рост отмечен среди пекарей — их средние зарплатные предложения увеличились на 45% и составили порядка 56 399 рублей в месяц. Эксперты уточняют, что окончательный уровень дохода зависит от графика работы, количества смен, сезонности и специфики заведения.
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