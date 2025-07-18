ФК «Урал» начал борьбу за проход в РПЛ

В Ярославле прошел первый матч Футбольной Национальной Лиги для ФК «Урал». Команда смогла вырвать победу у хозяев поля — «Шинник». Об этом представители клуба рассказали в своем telegram-канале.
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «шмелей». Единственный гол забил Юрий Железнов на 37 минуте. После этого команда из Екатеринбурга провела еще несколько атак на ворота соперников, но ни одна не увенчалась успехом.
Ранее стало известно, что «шмели» пролетели мимо возможности пройти в РПЛ. Из лиги исключили клуб «Торпедо», из-за чего у фанатов появился шанс на попадание футболистов из Екатеринбурга в главный чемпионат. Место по итогу досталось «Оренбургу».
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