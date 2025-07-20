В Госдуме прокомментировали возможную блокировку WhatsApp*

Обсуждение возможных сроков и оснований для введения ограничений на работу зарубежных онлайн-сервисов, включая WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в России пока неуместно. Такого мнения придерживается Сергей Боярский, возглавляющий комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — рассказал Боярский в видео, записанном на фоне обсуждений возможной блокировки WhatsApp. Запись он опубликовал в своем telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что всего год назад он рассматривал бы возможный уход WhatsApp с российского рынка как событие, практически недопустимое. По его словам, данным мессенджером активно пользовались миллионы граждан России, и на тот момент ему не существовало отечественной замены.
Председатель комитета Госдумы напомнил, что был принят закон о национальной платформе и был создан мессенджер Max. Боярский напомнил, что он доступен для скачивания и будет совершенствоваться. Им уже пользуется министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее запретить WhatsApp в РФ призвал Артемий Лебедев, пишет «Национальная Служба Новостей».
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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