В Госдуме прокомментировали возможную блокировку WhatsApp*

Депутат Боярский: говорить о блокировке WhatsApp* в РФ преждевременно
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГД считают, что пока рано говорить о времени и причинах для блокировки WhatsApp*
В ГД считают, что пока рано говорить о времени и причинах для блокировки WhatsApp* Фото:

Обсуждение возможных сроков и оснований для введения ограничений на работу зарубежных онлайн-сервисов, включая WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в России пока неуместно. Такого мнения придерживается Сергей Боярский, возглавляющий комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

«Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — рассказал Боярский в видео, записанном на фоне обсуждений возможной блокировки WhatsApp. Запись он опубликовал в своем telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что всего год назад он рассматривал бы возможный уход WhatsApp с российского рынка как событие, практически недопустимое. По его словам, данным мессенджером активно пользовались миллионы граждан России, и на тот момент ему не существовало отечественной замены.

Председатель комитета Госдумы напомнил, что был принят закон о национальной платформе и был создан мессенджер Max. Боярский напомнил, что он доступен для скачивания и будет совершенствоваться. Им уже пользуется министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее запретить WhatsApp в РФ призвал Артемий Лебедев, пишет «Национальная Служба Новостей». 

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны

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Обсуждение возможных сроков и оснований для введения ограничений на работу зарубежных онлайн-сервисов, включая WhatsApp* (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в России пока неуместно. Такого мнения придерживается Сергей Боярский, возглавляющий комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.  «Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным», — рассказал Боярский в видео, записанном на фоне обсуждений возможной блокировки WhatsApp. Запись он опубликовал в своем telegram-канале. Парламентарий подчеркнул, что всего год назад он рассматривал бы возможный уход WhatsApp с российского рынка как событие, практически недопустимое. По его словам, данным мессенджером активно пользовались миллионы граждан России, и на тот момент ему не существовало отечественной замены. Председатель комитета Госдумы напомнил, что был принят закон о национальной платформе и был создан мессенджер Max. Боярский напомнил, что он доступен для скачивания и будет совершенствоваться. Им уже пользуется министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее запретить WhatsApp в РФ призвал Артемий Лебедев, пишет «Национальная Служба Новостей».  *WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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