Стала известна причина задержания главы района в Ростовской области

Задержанного главу Миллеровского района Ростовской области обвиняют в превышении полномочий, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
«Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в СУСК России по Ростовской области и послужили основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК России „Превышение должностных полномочий“», — указано в материале. Его приводит РИА Новости. По заключению экспертизы, бюджету был нанесен ущерб в свыше 25 миллионов рублей.
Ранее в Ростовской области был задержан глава администрации Миллеровского района, предположительно Олег Коваленко, занимавший этот пост с января 2022 года. Тогда причины задержания официально не раскрывались, велись следственные действия. Теперь стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, ущерб бюджету превысил 25 миллионов рублей.
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