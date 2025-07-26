Российские войска взяли под контроль Зеленый Гай и Малиевку

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Освобожденные ВС РФ населенные пункты находятся в Донецкой и Днепропетровской областях
Освобожденные ВС РФ населенные пункты находятся в Донецкой и Днепропетровской областях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России установили контроль над поселком Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, а также над селом Малиевка, расположенным в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области», — передало ведомство в своем telegram-канале. Зеленый Гай расположен в Великоновоселковском районе, Малиевка — в Покровском. 

Ранее российские войска начали масштабное наступление на Украине. Они одновременно продвинулись в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск Харьковской области.

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Вооруженные силы России установили контроль над поселком Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, а также над селом Малиевка, расположенным в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области», — передало ведомство в своем telegram-канале. Зеленый Гай расположен в Великоновоселковском районе, Малиевка — в Покровском.  Ранее российские войска начали масштабное наступление на Украине. Они одновременно продвинулись в Покровск и Мирноград в ДНР, а также в Степногорск Запорожской области и Купянск Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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