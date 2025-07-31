В Петербург пришел ливень после жары

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Над городом висят грозовые тучи (архивное фото)
Над городом висят грозовые тучи (архивное фото) Фото:

В Петербург после жары пришел ливень. По данным «Яндекс Погоды» и корреспондента URA.RU, грозовое облако подошло к городу с востока, двигаясь со стороны Кудрово в сторону Невского района.

Уже на Дальневосточном проспекте отмечаются сильный ветер и поднятая пыль, а мрачная туча стремительно накрывает город. В Красногвардейском районе, по сообщениям жителей, уже начался интенсивный ливень. В других частях города, в том числе на Железнодорожном проспекте, видна надвигающаяся грозовая туча.

МЧС заранее предупредило жителей о резком ухудшении погодных условий. В городе прогнозируются ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с. По информации «Водоканала», средний объем осадков составит до 4 мм, а в отдельных районах — до 10 мм.

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В Петербург после жары пришел ливень. По данным «Яндекс Погоды» и корреспондента URA.RU, грозовое облако подошло к городу с востока, двигаясь со стороны Кудрово в сторону Невского района. Уже на Дальневосточном проспекте отмечаются сильный ветер и поднятая пыль, а мрачная туча стремительно накрывает город. В Красногвардейском районе, по сообщениям жителей, уже начался интенсивный ливень. В других частях города, в том числе на Железнодорожном проспекте, видна надвигающаяся грозовая туча. МЧС заранее предупредило жителей о резком ухудшении погодных условий. В городе прогнозируются ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с. По информации «Водоканала», средний объем осадков составит до 4 мм, а в отдельных районах — до 10 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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