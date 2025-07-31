В Петербург пришел ливень после жары

В Петербург после жары пришел ливень. По данным «Яндекс Погоды» и корреспондента URA.RU, грозовое облако подошло к городу с востока, двигаясь со стороны Кудрово в сторону Невского района.
Уже на Дальневосточном проспекте отмечаются сильный ветер и поднятая пыль, а мрачная туча стремительно накрывает город. В Красногвардейском районе, по сообщениям жителей, уже начался интенсивный ливень. В других частях города, в том числе на Железнодорожном проспекте, видна надвигающаяся грозовая туча.
МЧС заранее предупредило жителей о резком ухудшении погодных условий. В городе прогнозируются ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с. По информации «Водоканала», средний объем осадков составит до 4 мм, а в отдельных районах — до 10 мм.
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