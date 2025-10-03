Российский суд постановил уничтожить сатанинскую библию из Эстонии

Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию», изъятую на границе с Эстонией
Псковский суд постановил уничтожить экземпляр «Сатанинской Библии» (признана в России экстремистским материалом и запрещена к распространению), изъятый таможенниками на границе с Эстонией у российского гражданина. Мужчина, пытавшийся ввезти книгу, был оштрафован на 1 тысячу рублей за нарушение таможенных правил, сообщает .

«Книга подлежит уничтожению», — указывается в судебных документах, сообщает РИА Новости. Гражданин пояснил, что получил издание в подарок от друга и не является последователем этого религиозного течения.

Книгу обнаружили сотрудники таможенной службы в багаже россиянина, въезжавшего из Эстонии. В отношении мужчины составили административные протоколы за недекларирование товара и нарушение запретов на ввоз определенной продукции.

По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 23 июля Верховный суд принял решение о признании Международного движения сатанизма экстремистской организацией и о запрете его деятельности на территории страны. С этого момента любые действия, связанные с данной организацией, включая распространение ее символики или участие в мероприятиях, подпадают под действие законодательства и влекут за собой уголовную ответственность.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов.

