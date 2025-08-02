В Казахстане задержали замминистра транспорта

В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах. Подробности происшествия пока не раскрываются.
«Это правда», — сообщил источник в правоохранительных органах в интервью агентству КаТАГ, комментируя сведения о задержании Аблалиева. При этом он отказался уточнить обстоятельства и причины задержания, сославшись на отсутствие разрешения на разглашение информации.
В ряде интернет-источников появились версии о предполагаемой взятке в размере 78 тысяч долларов и о возможном незаконном покровительстве. Однако официального подтверждения этим предположениям пока нет. В пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана, курирующего антикоррупционную деятельность, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания.
Сатжан Аблалиев занимал пост вице-министра транспорта Казахстана с октября 2023 года. Ранее он возглавлял Ассоциацию дорожников Казахстана, а также занимал руководящие должности в профильных министерствах и администрациях.
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