В Казахстане задержали замминистра транспорта

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По данным некоторых источников, Аблалиев мог быть причастен к взятке и незаконному покровительству
По данным некоторых источников, Аблалиев мог быть причастен к взятке и незаконному покровительству Фото:

В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах. Подробности происшествия пока не раскрываются.

«Это правда», — сообщил источник в правоохранительных органах в интервью агентству КаТАГ, комментируя сведения о задержании Аблалиева. При этом он отказался уточнить обстоятельства и причины задержания, сославшись на отсутствие разрешения на разглашение информации.

В ряде интернет-источников появились версии о предполагаемой взятке в размере 78 тысяч долларов и о возможном незаконном покровительстве. Однако официального подтверждения этим предположениям пока нет. В пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана, курирующего антикоррупционную деятельность, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания.

Сатжан Аблалиев занимал пост вице-министра транспорта Казахстана с октября 2023 года. Ранее он возглавлял Ассоциацию дорожников Казахстана, а также занимал руководящие должности в профильных министерствах и администрациях.

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В Казахстане задержан вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах. Подробности происшествия пока не раскрываются. «Это правда», — сообщил источник в правоохранительных органах в интервью агентству КаТАГ, комментируя сведения о задержании Аблалиева. При этом он отказался уточнить обстоятельства и причины задержания, сославшись на отсутствие разрешения на разглашение информации. В ряде интернет-источников появились версии о предполагаемой взятке в размере 78 тысяч долларов и о возможном незаконном покровительстве. Однако официального подтверждения этим предположениям пока нет. В пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана, курирующего антикоррупционную деятельность, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт задержания. Сатжан Аблалиев занимал пост вице-министра транспорта Казахстана с октября 2023 года. Ранее он возглавлял Ассоциацию дорожников Казахстана, а также занимал руководящие должности в профильных министерствах и администрациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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