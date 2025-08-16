Лидеры ЕС экстренно собираются в Брюсселе после итогов саммита на Аляске

Послы 27 стран Европейского союза собрались на экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить итоги саммита России и США, прошедшего на Аляске. Об этом сообщил дипломатический источник в столице Бельгии.
«Экстренное заседание „Корепера“ началось в субботу утром для обсуждения дальнейших шагов по Украине», — пояснил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, встреча началась утром в субботу в рамках работы Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper). Coreper готовит проекты всех решений для Совета Евросоюза.
На Аляске состоялись переговоры президентов России и Соединенных Штатов. Встреча продолжалась примерно три часа и проходила в формате «три на три». По завершении закрытого саммита лидеры обеих стран выступили перед СМИ.
Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Также американский лидер счет излишним в ближайшее время усиливать давление на Россию и ее торговых партнеров. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.
Путин в свою очередь отметил, что военного конфликта на Украине можно было избежать. Такой вариант, по его словам, был бы возможен если бы Трамп занимал пост президента США вместо своего предшественника Джо Байдена. Агентство собрало главные заявления Путина после переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.