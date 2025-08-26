Москвича задержали по подозрению в публичных призывах к убийству российских военных

Силовики задержали жителя столицы, который публиковал призывы к убийствам российских военных и сотрудников правоохранительных органов в социальных сетях и мессенджерах. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
«Задержан житель Москвы, 1978 года рождения, причастный к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Также отмечается, что у задержанного были конфискованы устройства связи, которые он использовал в ходе своей противоправной деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание либо пропаганду терроризма. В настоящее время он находится под арестом. Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя Старобельска по подозрению в передаче секретных сведений о российской армии украинским спецслужбам. Мужчина был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации о расположении подразделений российских войск на территории ЛНР. По имеющимся данным, он действовал в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.