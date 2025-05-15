Мем с лягушонком Пепе в России признали экстремистским

Изображение лягушонка Пепе в радужном парике было официально признано символикой экстремистского движения ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено в РФ). Об этом сообщается в картотеке Новгородского районного суда. Суд оштрафовал молодого человека за картинку во «ВКонтакте» из-за того, что на лягушонке был надет шестицветный радужный парик.
«В ходе мониторинга Интернет ресурса в социальной сети „ВКонтакте“ установлена страница пользователя, где [он] разместил изображение символа международного общественного движения ЛГБТ — флага, состоящего из 6 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, оранжевый, относящийся к символике запрещенной и признанной экстремистской на территории Российской Федерации организации „ЛГБТ“. <...> Данные изображения размещены публично, демонстрируются в свободном доступе, доступны для обозрения неограниченному кругу лиц в сети Интернет, тем самым Резанков Г.А. совершил публичные действия по демонстрированию экстремистской символики и атрибутики», — говорится в решении суда.
Согласно данным, представленным в судебной карточке, Резанков отверг предъявленные обвинения, заявив об отсутствии у него умысла на совершение правонарушения. В своих объяснениях обвиняемый отметил, что изображение лягушки в парике с радужной окраской представляет собой интернет-мем про клоуна Пепе, впоследствии ставшего известным как Хонклер. И это, по словам мужчины, никак не было связано с какой-либо экстремистской деятельностью. Кроме того, как подчеркнул обвиняемый, указанные изображения были сохранены им еще в 2020 году, когда движение ЛГБТ не имело статуса экстремистской организации. В итоге по решению суда мужчине был назначен штраф в 1,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в Москве были задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», входящего в структуру «Эксмо». Следствие установило, что в период с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года трое работников занимались изданием и распространением литературы, содержащей пропаганду деятельности ЛГБТ-движения среди несовершеннолетних.
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