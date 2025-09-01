«Я ни за что не плачу»: Силуанов пошутил про свои финансы в Китае. Видео

Силуанов заявил, что не испытывает проблем из-за заблокированных карт в Китае
Силуанов отметил, что не испытывает проблем из-за заблокированных карт
Силуанов отметил, что не испытывает проблем из-за заблокированных карт
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Министр финансов Антон Силуанов неожиданно признался, что лично не платит за услуги во время командировок. Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева о проблемах с оплатой российскими картами за рубежом.

«Ни за что не плачу», — заявил Силуанов. Так он ответил на шутку Юнашева, который и опубликовал видео в своем telegram-канале, что за министра расплачиваются налогоплательщики. 

Диалог произошел на полях международного экономического форума. Российские граждане в то же время, неоднократно жаловались на блокировку отечественных карт за границей из-за санкций.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин положительно оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. Он также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.

