«Аэрофлот» выкупит долю у Lufthansa

Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» завершит сделку по приобретению 49% доли немецкой Lufthansa в красноярском производителе бортового питания «Аэромил». Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, стоимость сделки составит 56,4 миллиона рублей.
«ПАО „Аэрофлот“ закроет сделку по выкупу у структур немецкой Lufthansa доли в производителе бортового питания „Аэромил“ в Красноярске... За 49% в этой компании „Аэрофлот“ заплатит 56,4 миллиона рублей», — пишет РБК со ссылкой на Александровского.
Соответствующее разрешение уже выдано профильной правительственной комиссией. Руководитель компании пояснил, что одобрение комиссии было ключевым этапом согласования. После того как президент одобрит сделку, «Аэрофлот» увеличит свою долю до полного контроля — 100%.
Согласно сведениям СПАРК, в последние годы компания «Аэромил» демонстрирует устойчивое увеличение выручки и чистой прибыли. Так, по итогам 2022 года выручка предприятия достигла 185,8 миллиона рублей, в 2023 году этот показатель вырос до 250,7 миллиона рублей, а в 2024 году составил уже 380,1 миллиона рублей. Чистая прибыль по итогам 2022 года равнялась 30,32 миллиона рублей, в 2023 году увеличилась до 37,33 миллиона рублей, а в 2024 году достигла 62,5 миллиона рублей.
Как отмечается в базе данных СПАРК, компания Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH получила 50-процентную долю в красноярской «Аэромил» в августе 2013 года. До сентября 2016 года Lufthansa Cargo осуществляла транзитные грузовые перелеты через аэропорт Красноярска. Кроме того, до 2022 года Lufthansa владела 49-процентной долей в компании «Аэромар», федеральном поставщике бортового питания для «Аэрофлота», однако после начала СВО вышла из этого актива.
