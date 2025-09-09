У компании экс-основателя Яндекса выросли акции после сделки с Microsoft

Акции нидерландской Nebius Group бизнесмена Аркадия Воложа подскочили на 70,92% на торгах NASDAQ после заключения многомиллиардного соглашения с Microsoft. Стоимость бумаг достигла 109,49 долларов за штуку, сообщает РБК со ссылкой на данные биржи.
«Мы заключили сделку по предоставлению вычислительных мощностей для инфраструктуры искусственного интеллекта Microsoft», — уточняется в данных биржи, как сообщает РБК. Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), общая стоимость контрактов до 2031 года составит 17,4 млрд долларов, с возможностью расширения еще на два млрд долларов.
Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) будет предоставлять ресурсы из своего нового центра обработки данных в Вайнленде (штат Нью-Джерси) с конца 2025 года. Финансирование капитальных затрат планируется за счет средств от сделки и выпуска долговых обязательств.
После разделения активов «Яндекса» в 2024 году международная часть бизнеса была переименована в Nebius Group под руководством Аркадия Воложа, а российские активы перешли к МКАО «Яндекс» в Калининградской области. Рыночная стоимость Nebius Group после роста котировок составляет около 15,3 млрд долларов.
