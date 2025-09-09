У компании экс-основателя Яндекса выросли акции после сделки с Microsoft

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыночная стоимость Nebius Group после роста котировок составляет около 15,3 млрд долларов, сообщает РБК
Рыночная стоимость Nebius Group после роста котировок составляет около 15,3 млрд долларов, сообщает РБК Фото:

Акции нидерландской Nebius Group бизнесмена Аркадия Воложа подскочили на 70,92% на торгах NASDAQ после заключения многомиллиардного соглашения с Microsoft. Стоимость бумаг достигла 109,49 долларов за штуку, сообщает РБК со ссылкой на данные биржи.

«Мы заключили сделку по предоставлению вычислительных мощностей для инфраструктуры искусственного интеллекта Microsoft», — уточняется в данных биржи, как сообщает РБК. Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), общая стоимость контрактов до 2031 года составит 17,4 млрд долларов, с возможностью расширения еще на два млрд долларов.

Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) будет предоставлять ресурсы из своего нового центра обработки данных в Вайнленде (штат Нью-Джерси) с конца 2025 года. Финансирование капитальных затрат планируется за счет средств от сделки и выпуска долговых обязательств.

После разделения активов «Яндекса» в 2024 году международная часть бизнеса была переименована в Nebius Group под руководством Аркадия Воложа, а российские активы перешли к МКАО «Яндекс» в Калининградской области. Рыночная стоимость Nebius Group после роста котировок составляет около 15,3 млрд долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Акции нидерландской Nebius Group бизнесмена Аркадия Воложа подскочили на 70,92% на торгах NASDAQ после заключения многомиллиардного соглашения с Microsoft. Стоимость бумаг достигла 109,49 долларов за штуку, сообщает РБК со ссылкой на данные биржи. «Мы заключили сделку по предоставлению вычислительных мощностей для инфраструктуры искусственного интеллекта Microsoft», — уточняется в данных биржи, как сообщает РБК. Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), общая стоимость контрактов до 2031 года составит 17,4 млрд долларов, с возможностью расширения еще на два млрд долларов. Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) будет предоставлять ресурсы из своего нового центра обработки данных в Вайнленде (штат Нью-Джерси) с конца 2025 года. Финансирование капитальных затрат планируется за счет средств от сделки и выпуска долговых обязательств. После разделения активов «Яндекса» в 2024 году международная часть бизнеса была переименована в Nebius Group под руководством Аркадия Воложа, а российские активы перешли к МКАО «Яндекс» в Калининградской области. Рыночная стоимость Nebius Group после роста котировок составляет около 15,3 млрд долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...