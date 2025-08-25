Сотрудники полиции ликвидировали один из наиболее масштабных ресурсов в рунете, специализирующийся на продаже персональных данных граждан РФ. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники получили свыше 66 миллионов рублей прибыли от противоправной деятельности.
«Мои коллеги из УБК МВД России пресекли функционирование одного из крупнейших в российском сегменте интернета информационного ресурса, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения персональных данных граждан Российской Федерации», — написала Ирина Волк в telegram-канале.
Данный сервис обладал значительными объемами информации, полученными в результате утечек из различных организаций, и использовался с нарушением закона коммерческими структурами, а также детективными и коллекторскими агентствами. Помимо этого, установлены случаи получения мошенниками конфиденциальных сведений с целью последующего хищения денежных средств у граждан.
В ответ на поисковые запросы пользователям предоставлялись развернутые досье на физических лиц, включающие персональные и паспортные данные, информацию о местах проживания и трудоустройства, уровне дохода, кредитной истории и другие уникальные сведения. Доступ к платформе осуществлялся через специализированное программное обеспечение посредством веб-формы или API-интерфейса.
«Размер платы варьировался в зависимости от объема предоставляемых услуг и статуса пользователя. В отдельных случаях сумма превышала один миллион рублей в месяц», — уточнила официальный представитель Волк.
Из-за высокой стоимости подписки клиенты часто перепродавали доступ к сервису в специализированных telegram-каналах и на форумах даркнета. По мнению представителей ведомства, это дополнительно повышало риск неограниченного распространения персональных данных о россиянах.
