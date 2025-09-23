В Домодедово девочка-подросток по ошибке выпила машинное масло

Ребенок случайно попробовал техническую жидкость
Ребенок случайно попробовал техническую жидкость

В Домодедово 12-летняя девочка по ошибке выпила машинное масло. После этого она была срочно госпитализирована.

«12-летняя девочка из Домодедово выпила машинное масло и попала в больницу», — пишет Mash. Инцидент произошел 22 сентября около 19:00. По словам матери пострадавшей, ребенок случайно попробовал техническую жидкость.

Родители оперативно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации ребенка. На момент поступления в медицинское учреждение состояние девочки оценивалось как средней тяжести.

