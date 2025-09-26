В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии

В Луганске задержали планировавшего взорвать машину военного
В Луганске задержали планировавшего взорвать машину военного

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с МВД предотвратили покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии в Луганске, организованное украинскими спецслужбами. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости.

Сотрудниками правоохранительных органов задержан гражданин Российской Федерации, 1975 года рождения, который, по данным следствия, был завербован украинскими спецслужбами. В Луганске он изъял комплектующие для изготовления самодельного дистанционно управляемого взрывного устройства, предназначенного для установки под служебный автомобиль офицера Росгвардии. В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты компоненты взрывного устройства, взрывчатые вещества, а также переписка с кураторами из Украины.

УМВД России по ЛНР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Расследование продолжается.

В августе 2025 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывчатые вещества у подозреваемого в ходе проведения обыска, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В дальнейшем Главное следственное управление МВД по ЛНР установило, что задержанный вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины. Завербованный злоумышленник поддерживал регулярный контакт с кураторами через мессенджер и, используя тайник, получил необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства. Ожидая дальнейших инструкций, он был задержан оперативниками.

