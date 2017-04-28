На Урале профсоюз горняков превратился в коллекторское агентство

12:12 28 апреля 2017 0

Должников кассы взаимопомощи будут судить с привлечением СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском городе Качканар разгорается скандал вокруг кассы взаимопомощи профсоюза работников КГОК (входит в группу «ЕВРАЗ»). Председатель профсоюзной организации комбината Анатолий Пьянков, озабоченный проблемой невозврата ссуд, которые сотрудники комбината берут в кассе взаимопомощи, объявил о жестких мерах, принимаемых к должникам. Информация об этом появилась на сайте профкома в виде релиза. Кроме того, один из деятелей профкома разместил в сети Интернет видеозаявление по этому поводу.

«Зовут меня Боданин Александр, и сегодня я хотел бы рассказать вам, что обсуждалось на совещании председателей цеховых профсоюзных комитетов, прошедшем 18 апреля 20174 года, — говорит ведущий видеоблога в ролике под названием „Коротко о главном“. — Начали это совещание с наболевшего: многие работники комбината пользуются кассой взаимопомощи нашей профсоюзной организации. В наше нелегкое время нет другой возможности взять ссуду на какие-либо срочные нужды и не переплачивать по бешеным банковским процентам».

По его словам, многие работники комбината, несмотря на тяжелые времена, продолжают делать взносы в кассу взаимопомощи, откуда при необходимости могут взять деньги в долг. «Однако среди сознательных членов находятся и не самые ответственные личности, — говорит Боданин. — Анатолий Александрович Пьянков (председатель профкома ГОК „Ванадий“ — прим. ред) зачитал перечень подразделений, в которых работают члены профсоюза, решившие, что деньги, взятые из общей профсоюзной кассы, можно не возвращать».

Провести «разъяснительные беседы» с должниками кассы взаимопомощи распорядился председатель профкома КГОК Анатолий Пьянков Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Боданина, Пьянков потребовал от председателей цеховых подразделений провести «разъяснительные беседы» с должниками кассы взаимопомощи. «Он попросил уведомить их о том, что, если они не погасят задолженности в ближайшее время, профсоюзная организация будет вынуждена подать исковые заявления в судебные инстанции», — рассказывает Боданин.

По его словам, председатель профсоюзной организации комбината попросил «заострить внимание должников» на том, что все эти судебные разбирательства будут освещаться во всех возможных СМИ. «Людям, посчитавшим, что они вправе нарушать подписанные ими договоры с кассой взаимопомощи профсоюза, стоит задуматься, а нужна ли им такая реклама и такая известность в нашем маленьком городе? — замечает Боданин.

О том, что с должниками кассы взаимопомощи намерены поступать столь жестко, подтверждают и в самом профкоме. Правда, получить официальный комментарий его руководства не удалось: секретарь Пьянкова в четверг, 27 апреля, сообщил, что председатель профкома находится на совещании у директора комбината и не может прокомментировать ситуацию.

Между тем, по неофициальным данным, работники, которые брали в профкоме ссуду и оказались теперь должны, напуганы такими заявлениями — особенно те, кому уже поступали «угрозы» о «славе на весь город». По мнению этих людей, профкомовские деятели начинают вести себя как коллекторы. Между тем, по информации агентства, юристы профкома уже начали готовить первые иски в суд на должников кассы взаимопомощи.