«Славяне построили Россию, а что предложите вы?»

22:57 31 мая 2017 0

В Екатеринбурге встреча врио губернатора с партактивом прошла не так, как в малых городах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финальная встреча на праймериз врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с представителями «Единой России» прошла не по плану. В Екатеринбурге и оформлено было бледнее, чем до того в иных городах региона, и среди вопросов от активистов было несколько неожиданностей.

Место встречи и время неоднократно переносились и это тоже не пошло на пользу. Часть партийцев просто растерялась в процессе. «Сначала назначили в „Театр Эстрады“ на час, потом на три, потом перенесли в ЦК „Урал“. Но у всех же планы!», — поделился с «URA.RU» секретарь одного из местных отделений на условиях анонимности.

Экс-министр экономики области Дмитрий Ноженко приехал послушать своего экс-работодателя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следующую неприятность подкинуло оборудование — выступавшего первым секретаря реготделения Виктора Шептия, едва он подошел к трибуне, ударило током. «О, энергия!» — отреагировал тот.

После речи основного кандидата в губернаторы от «Единой России» Евгения Куйвашева настало время вопросов. Почти сразу же «прилетело» от президента благотворительного фонда «Чернобыль» Станислава Шахалова, возмущенного проблемами с лекарствами для ликвидаторов и необходимостью платить налоги. «На прошлых выборах в 2012 году я просил привести областные законы по транспорту в соответствие с федеральным. По федеральному мы не обязаны платить транспортный налог, по областному — обязаны. И еще один вопрос: лекарства на июль практически отсутствуют — как мы будем жить?», — возмущался он.

Виктор Шептий попросил губенатора: «Дайте мне поручение! Давайте мы на площадке Заксобрания все эти вопросы по пунктам обсудим!».

Александр Высокинский (слева) один из немногих вице-губернаторов, побывавший на всех площадках праймериз. И узнавший лично о себе много нового Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дальше так и пошло: «нормальные» вопросы чередовались со, скажем так, «неожиданными». Чуть-чуть порассуждали про дальнейшее развитие Екатеринбурга — Евгений Куйвашев пообещал, что Чемпионат мира по футболу в 2018 году и продвижение заявки на ЭКСПО-2025 позволят совершить рывок в улучшении качества жизни в городе.

И опять по больному: «Очень низкий уровень доверия со стороны жителей к программе капремонтов. Если возможно — необходимо внести изменение в устав Фонда с целью повышения прозрачности его расходов», — задал вопрос секретарь одной из первичек. «А он сегодня не прозрачный?», — отреагировал Евгений Куйвашев.

Вопрос о расходовании средств Фондом капремонтов обсуждался в Екатеринбурге год назад. Тогда шуму надело заявление одного из руководителей этой организации о том, что они не обязаны отчитываться перед жителями. Со временем скандал потихоньку замяли, да и поднадоело всем его обсуждать, и вот, вспомнили. Глава региона пообещал подумать.

Новый сюрприз не заставил себя ждать: «Славяне построили Россию и русскую цивилизацию. Что вы предложите, чтобы славяне выиграли от вашей деятельности?», — выступил представитель Кировского местного отделения.

«Неприличный» вопрос с националистическим привкусом вызвал нервный смех в зале. «Кто вам это написал?», — не выдержал Евгений Куйвашев.

«А я знаю: у нас чуть копнешь — найдешь татарина. Кто же это сказал? Президент, вроде», — снова бросился на выручку главе региона Виктор Шептий. Глава региона решил перейти в наступление: «У нас нет межнациональных конфликтов. Да и: я и татарина могу славянином назвать, и Александра Геннадьевича (Высокинского — прим.ред.), и многих других, — начал тот и посмотрел в зал на ряды министров, в зале снова зазвучали смешки. — Мы все должны жить сообща. Мы с фашизмом вместе боролись все! И сегодня делить нас по национальностям — это нереально».

На официальной части Владимир Тунгусов был серьезен, а слушая вопросы избирателей не мог сдержать смех Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дальше как-то устаканилось: порассуждали о газификации, о необходимости обезопасить детей от «групп смерти» — разговор пошел в обычном для любого кандидата предвыборном русле. В конце добавили немного пафоса: «Вчера на рейсе „Уральских авиалиний“ у 10-летнего мальчика была остановка сердца. И благодаря действиям стюардесс и оказавшихся на борту медиков сердце запустили. Предлагаю наградить всех причастных», — предложил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Глава региона идею поддержал.

На предыдущих встречах, проходивших в области, на вопросы отводилось час-полтора и на этом глава исполкома «Единой России» Александр Косинцев завершал встречу, все расходились. В этот раз Евгений Куйвашев предложил: «Кому надоел — можете расходиться, остальные — садитесь обратно». Все сразу захотели пообщаться лично.

«Я профессор, я могу долго говорить, не то, что эти, которые про славян», — взял слово один из алчущих общения. И закатил лекцию о том, как надо бороться с ВИЧ. Уже в момент, когда искали зал, некоторые начали шептать про абсурдность ситуации.

А тут и вовсе: первый вице-губернатор Владимир Тунгусов слега прикусил губу, чтоб не рассмеяться, Александр Высокинский начал прятать улыбку, отворачиваясь от спикера, сотрудники аппарата рангом поменьше перемигивались и держались.

Вопросы Евгению Куйвашеву были оригинальными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дальше слово взяла екатеринбургская общественница Лариса Ладушкина, заявившая, что чиновники украли у нее идею БРИК и ШОС. И что сделал это один из сотрудников аппарата губернатора, имя которого она сейчас назовет. Тут уже Владимир Тунгусов, севший позади спикера, начал откровенно хихикать. «Я и к Вадиму Рудольфовичу Дубичеву с эти уже ходила, — начала перечислять седовласая активистка, вице-губернатор уже почти трясся от сдерживаемого смеха, — И к Владимиру Георгиевичу Тунгусову», — «А?» — отреагировал тот. И начал наводить порядок: в зале тут же появился молодой человек, к которому начали отправлять озвучивших очередной вопрос — записываться для получения персонального подробного ответа.

На неофицальной части Евгений Куйвашев узнал, что его чиновники присваивают себе идеи общественников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Видимо, обстановка располагала — в какой-то момент глава региона просто начал говорить, что думает. «У нас просьба помочь с заказами на трамваи», — заявил очередной спикер, представившийся рабочим с Трансмаша. «Вы понимаете, что трамваи вы делаете позавчерашнего дня? У нас три города в стране делают трамваи и ни одного нормального. Вы думаете у нас нет желания их заказывать? Есть!», — отрезал Евгений Куйвашев. Досталось, кстати, и разрекламированному пару лет назад R1 — тоже, оказалось, плохо спроектирован и не годится к использованию.

Ответственному за партийную идеологию Евгению Енину удалось предложить свои услуги модератора, заявить регламент в 30 секунд и достаточно быстро завершить мероприятие. Выслушал Евгений Куйвашев, впрочем, всех — по-честному дождался, пока все активисты выскажутся и разойдутся.