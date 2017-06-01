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01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
22:57  31 мая 2017 0

«Славяне построили Россию, а что предложите вы?»

Встреча губернатора Куйвашева с единороссами Екатеринбурга прошла оригинально
Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург
В Екатеринбурге встреча врио губернатора с партактивом прошла не так, как в малых городахФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Финальная встреча на праймериз врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с представителями «Единой России» прошла не по плану. В Екатеринбурге и оформлено было бледнее, чем до того в иных городах региона, и среди вопросов от активистов было несколько неожиданностей.

Место встречи и время неоднократно переносились и это тоже не пошло на пользу. Часть партийцев просто растерялась в процессе. «Сначала назначили в „Театр Эстрады“ на час, потом на три, потом перенесли в ЦК „Урал“. Но у всех же планы!», — поделился с «URA.RU» секретарь одного из местных отделений на условиях анонимности.

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Экс-министр экономики области Дмитрий Ноженко приехал послушать своего экс-работодателя
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следующую неприятность подкинуло оборудование — выступавшего первым секретаря реготделения Виктора Шептия, едва он подошел к трибуне, ударило током. «О, энергия!» — отреагировал тот.

После речи основного кандидата в губернаторы от «Единой России» Евгения Куйвашева настало время вопросов. Почти сразу же «прилетело» от президента благотворительного фонда «Чернобыль» Станислава Шахалова, возмущенного проблемами с лекарствами для ликвидаторов и необходимостью платить налоги. «На прошлых выборах в 2012 году я просил привести областные законы по транспорту в соответствие с федеральным. По федеральному мы не обязаны платить транспортный налог, по областному — обязаны. И еще один вопрос: лекарства на июль практически отсутствуют — как мы будем жить?», — возмущался он.

Виктор Шептий попросил губенатора: «Дайте мне поручение! Давайте мы на площадке Заксобрания все эти вопросы по пунктам обсудим!».

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Александр Высокинский (слева) один из немногих вице-губернаторов, побывавший на всех площадках праймериз. И узнавший лично о себе много нового
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дальше так и пошло: «нормальные» вопросы чередовались со, скажем так, «неожиданными». Чуть-чуть порассуждали про дальнейшее развитие Екатеринбурга — Евгений Куйвашев пообещал, что Чемпионат мира по футболу в 2018 году и продвижение заявки на ЭКСПО-2025 позволят совершить рывок в улучшении качества жизни в городе.

И опять по больному: «Очень низкий уровень доверия со стороны жителей к программе капремонтов. Если возможно — необходимо внести изменение в устав Фонда с целью повышения прозрачности его расходов», — задал вопрос секретарь одной из первичек. «А он сегодня не прозрачный?», — отреагировал Евгений Куйвашев.

Вопрос о расходовании средств Фондом капремонтов обсуждался в Екатеринбурге год назад. Тогда шуму надело заявление одного из руководителей этой организации о том, что они не обязаны отчитываться перед жителями. Со временем скандал потихоньку замяли, да и поднадоело всем его обсуждать, и вот, вспомнили. Глава региона пообещал подумать.

Новый сюрприз не заставил себя ждать: «Славяне построили Россию и русскую цивилизацию. Что вы предложите, чтобы славяне выиграли от вашей деятельности?», — выступил представитель Кировского местного отделения.

«Неприличный» вопрос с националистическим привкусом вызвал нервный смех в зале. «Кто вам это написал?», — не выдержал Евгений Куйвашев.

«А я знаю: у нас чуть копнешь — найдешь татарина. Кто же это сказал? Президент, вроде», — снова бросился на выручку главе региона Виктор Шептий. Глава региона решил перейти в наступление: «У нас нет межнациональных конфликтов. Да и: я и татарина могу славянином назвать, и Александра Геннадьевича (Высокинского — прим.ред.), и многих других, — начал тот и посмотрел в зал на ряды министров, в зале снова зазвучали смешки. — Мы все должны жить сообща. Мы с фашизмом вместе боролись все! И сегодня делить нас по национальностям — это нереально».

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург
На официальной части Владимир Тунгусов был серьезен, а слушая вопросы избирателей не мог сдержать смех
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дальше как-то устаканилось: порассуждали о газификации, о необходимости обезопасить детей от «групп смерти» — разговор пошел в обычном для любого кандидата предвыборном русле. В конце добавили немного пафоса: «Вчера на рейсе „Уральских авиалиний“ у 10-летнего мальчика была остановка сердца. И благодаря действиям стюардесс и оказавшихся на борту медиков сердце запустили. Предлагаю наградить всех причастных», — предложил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Глава региона идею поддержал.

На предыдущих встречах, проходивших в области, на вопросы отводилось час-полтора и на этом глава исполкома «Единой России» Александр Косинцев завершал встречу, все расходились. В этот раз Евгений Куйвашев предложил: «Кому надоел — можете расходиться, остальные — садитесь обратно». Все сразу захотели пообщаться лично.

«Я профессор, я могу долго говорить, не то, что эти, которые про славян», — взял слово один из алчущих общения. И закатил лекцию о том, как надо бороться с ВИЧ. Уже в момент, когда искали зал, некоторые начали шептать про абсурдность ситуации.

А тут и вовсе: первый вице-губернатор Владимир Тунгусов слега прикусил губу, чтоб не рассмеяться, Александр Высокинский начал прятать улыбку, отворачиваясь от спикера, сотрудники аппарата рангом поменьше перемигивались и держались.

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Вопросы Евгению Куйвашеву были оригинальными
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дальше слово взяла екатеринбургская общественница Лариса Ладушкина, заявившая, что чиновники украли у нее идею БРИК и ШОС. И что сделал это один из сотрудников аппарата губернатора, имя которого она сейчас назовет. Тут уже Владимир Тунгусов, севший позади спикера, начал откровенно хихикать. «Я и к Вадиму Рудольфовичу Дубичеву с эти уже ходила, — начала перечислять седовласая активистка, вице-губернатор уже почти трясся от сдерживаемого смеха, — И к Владимиру Георгиевичу Тунгусову», — «А?» — отреагировал тот. И начал наводить порядок: в зале тут же появился молодой человек, к которому начали отправлять озвучивших очередной вопрос — записываться для получения персонального подробного ответа.

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург
На неофицальной части Евгений Куйвашев узнал, что его чиновники присваивают себе идеи общественников
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Видимо, обстановка располагала — в какой-то момент глава региона просто начал говорить, что думает. «У нас просьба помочь с заказами на трамваи», — заявил очередной спикер, представившийся рабочим с Трансмаша. «Вы понимаете, что трамваи вы делаете позавчерашнего дня? У нас три города в стране делают трамваи и ни одного нормального. Вы думаете у нас нет желания их заказывать? Есть!», — отрезал Евгений Куйвашев. Досталось, кстати, и разрекламированному пару лет назад R1 — тоже, оказалось, плохо спроектирован и не годится к использованию.

Ответственному за партийную идеологию Евгению Енину удалось предложить свои услуги модератора, заявить регламент в 30 секунд и достаточно быстро завершить мероприятие. Выслушал Евгений Куйвашев, впрочем, всех — по-честному дождался, пока все активисты выскажутся и разойдутся.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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