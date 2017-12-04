В Екатеринбурге появится первый производитель керамогранита

07:00 04 декабря 2017 0

На «Уралкерамике» практически круглосуточно идет монтаж технологической линии, на которой в год будет выпускатьсяоколо 3 млн кв. метров керамогранитной плитки Алексей Колчин

«Уралкерамика», завод с многолетней историей по производству отделочной плитки, расширяет ассортимент. Здесь готовятся к запуску линии по выпуску керамогранита — особо прочного облицовочного материала. Его создали итальянцы еще 30 лет назад, и сейчас именно эта страна считается законодательницей мод как в производстве керамического гранита, так и оборудования для его выпуска. Завод, расположенный в Екатеринбурге, закупил произведенное на Аппенинах оборудование, и сейчас заканчивает его монтаж. «URA.RU» выяснило, как на Урале будут производить 3 млн квадратных метров плитки в год.

Несколько участков общей технологической линии сейчас собирают одновременно на нескольких площадках. Так, на улице практически завершено строительство оборудования для подготовки полуфабриката — особой смеси, из которой потом будут делать керамогранит. Вокруг огромного конуса потом построят здание.

Из конуса масса будет попадать в два специальных пресса, которые под очень сильным давлением придадут будущей плитке форму. Эта часть технологической линии уже смонтирована.

1/4 На улице идет монтаж оборудования, в котором будут делать полуфабрикат для керамогранитной плитки Алексей Колчин

Затем, по особым конвейерам, плитка попадет в печи для обжига. Тут несколько специальных режимов: сначала плитку «разогреют», потом на нее поступит поток очень горячего воздуха, а в конце процесса — бережно охладят. Общая длина печей — около 130 метров.

«Такой многоступенчатый процесс — необходимое условие для того, чтобы облицовочный материал не потрескался при обжиге», — рассказывает главный инженер завода Алексей Романченко. По сути, в печи керамическая плитка приобретает окончательную форму. Сейчас идет шеф-монтаж этого участка, его ведут специалисты компании Siti B& T Group SPA, которая и является производителем оборудования.

Из печи плитка поступает на участки глазирования, где на нее наносят специальное покрытие для особой прочности, потом — участки сортировки и упаковки. Их монтаж еще не завершен.

Помещения цехов оснастят многоступенчатой системой очистки воздуха, а над агрегатами будут установлены звукоизоляционные кабины, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно. Все процессы будут автоматизированы. Например, готовую плитку на поддоны для отправки в магазин будут складывать роботы.

1/4 Монтаж сложного оборудования идет под руководством итальянских специалистов Алексей Колчин

После выхода на полную мощность линия будет работать круглосуточно, в четыре смены. Всего на новом производстве будет занято 150 человек. Перед допуском к работе на линии по производству керамогранита все новички пройдут обучение — сначала под руководством сотрудников завода, а потом помогать осваивать технику россиянам будут помогать итальянские специалисты.

Сейчас на заводе работает четыре линии по производству отделочных материалов. В общей сложности завод выпускает 8 млн квадратных метров плитки в год. Оборудование постоянно обновляется. «Я работаю уже много лет, но не было и года, чтобы мы не закупали чего-то нового», — говорит Романченко. Линия, что монтируется в эти дни, начнет промышленный выпуск продукции к апрелю-маю.

Особой гордостью на «Керамике» считают тот факт, что их продукция дешевле, чем итальянская, но при этом не менее качественная. «Наше предприятие выдерживает все ГОСТы. Кроме того, мы определили такие собственные технические условия производства керамической плитки и керамогранита, что они жестче, чем российские и даже европейские стандарты», — рассказывает Алексей Романченко. Ранее «URA.RU» уже рассказывало, как завод готовится к внедрению новых технологических стандартов для производства керамической плитки — их сейчас разрабатывает Минторг России